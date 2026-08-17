Chef Sophia comparte un emotivo mensaje a dos años de sufrir una sensible pérdida

La chef Sophia recordó a su suegra Glenda Gutiérrez, conocida cariñosamente como Nonna, a dos años de su fallecimiento.

La chef Sophia Rodríguez compartió un emotivo mensaje al cumplirse dos años del fallecimiento de su suegra, Glenda Gutiérrez, a quien llamaban cariñosamente Nonna.

Gutiérrez, madre de Ricardo —esposo de Sophia—, falleció a los 62 años, el 14 de agosto de 2022. Para conmemorar su memoria, la familia se reunió el pasado viernes e inició una nueva tradición.

“Dos años han pasado, pero todos la tenemos demasiado presente siempre”, escribió Sophia en sus redes sociales.

Además, relató que Hazel, hermana de Glenda, preparó un menú navideño, como el que acostumbra cocinar en diciembre, para recordar a Nonna de una forma especial.

“Tía Hazel, su hermana, nos cocinó un delicioso menú navideño, el que siempre nos hace en diciembre, y su intención me pareció preciosa”, reveló la chef.

Según explicó Sophia, la idea era que la familia sintiera que siempre es diciembre y que los momentos que generan ilusión no tienen por qué esperar una fecha específica.

“La vida es muy corta y todo aquello que nos hace felices lo podemos compartir más seguido”, agregó en su reflexión.

La chef también contó que, a partir de ahora, los niños de la familia recibirán un obsequio en cada aniversario de la muerte de su abuela.

“Cada aniversario, los niños de la familia, muchos que pudieron compartir con Nonna muy poquito, pero que la tienen superpresente, recibirán de parte de ella un regalito que les envía desde el cielo. Cada regalito lo guardarán en esta cajita, de manera que adentro está decorada con fotos de ellos con ella. Cada detalle dice: ‘Para... De: Nonna’ y fue un detalle precioso que mandó a hacer mi concuña Caro”, comentó la chef.

La familia de Glenda Gutiérrez se reunió para honrar su memoria e iniciar una tradición dedicada a los niños. (Archivo. )

De acuerdo con Sophia, la reacción de los menores al recibir los regalos fue muy especial.

En medio de los recuerdos, la chef también mostró una fotografía junto a su esposo Ricardo. En el reverso de la imagen, Glenda les había escrito un mensaje en el que les recordaba las bendiciones de Dios por permitirles casarse y construir un hogar.

“Pienso que ambos están disfrutando de las promesas que el Señor tiene para sus hijos y los alabo por eso. Los quiero demasiado y comparto con alegría sus triunfos. Gracias por ser mis hijos. Los amo”, se lee en la carta.

Finalmente, Sophia cerró su publicación con una reflexión sobre el legado que dejó su suegra.

“Dejemos huella. Nadie recuerda los logros profesionales, títulos o bienes materiales de Nonna. Todos recordamos cómo nos hizo sentir y su servicio a los demás. Eso es lo que vale. Démosle espacio, tiempo y energía a lo que realmente importa”, concluyó.

La chef Sophia destacó el legado de amor, servicio y cercanía que dejó Glenda Gutiérrez entre sus familiares. (Archivo. )