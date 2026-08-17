Viva

Chef Sophia comparte un emotivo mensaje a dos años de sufrir una sensible pérdida

La también presentadora reveló la tradición que su familia creó para honrar la memoria de una persona muy importante en sus vidas

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Por Fátima Jiménez
Chef Sophia
La chef Sophia recordó a su suegra Glenda Gutiérrez, conocida cariñosamente como Nonna, a dos años de su fallecimiento. (Archivo. )







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Chef SophiaSophia Rodríguez
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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