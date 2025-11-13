Viva

Chef de televisión muere al accidentarse en helicóptero

La presentadora fumigaba una plantación de naranjas cuando sufrió el accidente

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Accidente
A sus 43 años, Mynie Steffens solía compartir videos en los que se le veía sobrevolando sus propiedades.​ (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChefMuerteAccidenteHelicópteroMynie Steffens
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.