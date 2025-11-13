Chef de televisión muere al accidentarse en helicóptero

A sus 43 años, Mynie Steffens solía compartir videos en los que se le veía sobrevolando sus propiedades.​

La chef Mynie Steffens, autora de libros de cocina y presentadora de populares programas gastronómicos, falleció el lunes 11 de noviembre luego de que el helicóptero en el que viajaba chocara contra cables de alta tensión y se estrellara en una granja de Sudáfrica.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por la prensa local un día después del accidente.

“Estaba volando en helicóptero sobre su propia granja y rociando pesticidas en sus naranjas”, informó el medio Cape Argus. El incidente ocurrió alrededor de las 8 a. m. del lunes.

Steffens, de 43 años, se hizo conocida por el programa Speel Met Vuur, que lleva el mismo título que uno de sus libros de cocina.

Copresentaba el espacio junto a su amigo de la infancia, Aldi van der Walt, quien calificó su fallecimiento como un “enorme shock” y una “pérdida trágica” durante sus declaraciones a la prensa.

En sus redes sociales, la chef solía compartir fotografías y videos en sus propiedades en compañía de sus mascotas, además de algunas grabaciones en las que aparecía sobrevolando sus terrenos a bordo del helicóptero.