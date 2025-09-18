Charlie Sheen revela propuesta inesperada de famosa actriz para evitar que fuera a la cárcel

El actor Charlie Sheen contó que Mira Sorvino le propuso dormir con él si se presentaba al tribunal para evitar la cárcel.

Durante años, Charlie Sheen protagonizó polémicas y escándalos que marcaron su carrera. Sin embargo, en su reciente autobiografía titulada The Book of Sheen, el actor de 60 años reveló una historia hasta ahora desconocida, que involucró a la actriz Mira Sorvino, ganadora del Oscar por su papel en Poderosa Afrodita (1995).

Ambos compartieron elenco en la película Locos por el dinero (1998). Fue durante esa época que Sorvino le hizo una inesperada propuesta íntima. Según escribió Sheen, la actriz le ofreció dormir con él bajo una única condición: que asistiera al tribunal al día siguiente para evitar más tiempo en prisión.

En ese momento, Sheen enfrentaba una orden judicial tras haber violado su libertad condicional. Estaba obligado a permanecer en un centro de rehabilitación, debido a una sobredosis de cocaína. Sin embargo, escapó del lugar y buscó refugio en la casa de Slash, el guitarrista original de Guns N’ Roses, ubicada en Malibú, donde Sorvino también se encontraba presente.

El actor recordó que Slash intentó convencerlo de regresar al centro de tratamiento. Por su parte, Sorvino apeló a una estrategia muy distinta: ofreció tener relaciones sexuales con él, siempre y cuando cumpliera con su cita judicial.

Sheen relató que, en medio de la noche, Sorvino le sostuvo los hombros y le expresó que dormiría con él si prometía presentarse ante el juez. El actor reconoció que, aunque no aceptó la oferta, se sintió halagado y decidió ir a la corte. Aseguró que todavía se sentía eufórico por la propuesta cuando entró a la sala judicial.

El libro también aborda aspectos más profundos de su vida privada. Sheen afirmó que, durante su adicción al crack, tuvo relaciones sexuales con hombres, algo que no había compartido públicamente hasta su participación en un documental de Netflix. En esa producción, explicó que después de haber estado con más de 5.000 mujeres, decidió “explorar otras opciones”.

Sheen atribuyó ese cambio a su dependencia a las drogas, y señaló que fue precisamente el consumo de crack lo que originó ese comportamiento. En una entrevista con el programa Good Morning America, dijo que el impulso surgió durante esa etapa, y que contar esta parte de su historia resultó un alivio personal.

En otro fragmento del documental, el actor utilizó una serie de metáforas para explicar cómo se sentía antes de revelar ese aspecto de su vida, describiendo sensaciones de ansiedad similares a las de una catástrofe inminente.

Desde 2017, Sheen se mantiene alejado del alcohol y las drogas, luego de múltiples ingresos a clínicas de rehabilitación. En sus declaraciones más recientes, aseguró que logró recuperar su estabilidad emocional y física.

En 2015, el actor también confirmó públicamente que es portador del virus del VIH. Aclaró que, hasta donde tiene conocimiento, no transmitió la enfermedad a otras personas.

Durante la entrevista con Michael Strahan en Good Morning America, también confesó que comenzó a beber porque sentía que el alcohol le daba tranquilidad y le permitía expresarse con libertad. Sin embargo, reconoció que esa necesidad de control fue parte del problema que lo llevó a tocar fondo.

Aunque rechazó la oferta de Mira Sorvino en aquella noche de 1998, Sheen dejó claro en su libro que se sintió profundamente agradecido por el cariño y el apoyo de quienes lo rodearon, incluso en los momentos más críticos de su vida.

