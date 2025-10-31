Viva

Charlie Sheen reaccionó a ‘traición’ de Tom Cruise y recordó cómo Emilio Estevez le dio la noticia

El actor de ‘Two and a Half Men’ explicó que perdió un papel sin previo aviso y luego confrontó al director Oliver Stone para obtener respuestas

Por O Globo / Brasil / GDA
Sheen reveló que Oliver Stone dejó de hablarle tras ofrecerle un papel que terminó en manos de Tom Cruise sin explicación previa.
Sheen reveló que Oliver Stone dejó de hablarle tras ofrecerle un papel que terminó en manos de Tom Cruise sin explicación previa. (Archivo LN/AFP)







