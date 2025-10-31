Charlie Sheen reaccionó a ‘traición’ de Tom Cruise y recordó cómo Emilio Estevez le dio la noticia

Sheen reveló que Oliver Stone dejó de hablarle tras ofrecerle un papel que terminó en manos de Tom Cruise sin explicación previa.

Charlie Sheen relató el momento en que su hermano Emilio Estevez le pidió sentarse antes de contarle que Tom Cruise había conseguido un papel que, en teoría, ya estaba reservado para él. La historia ocurrió a finales de los años 80, cuando Sheen esperaba ser el protagonista del filme Nacido el 4 de Julio.

La anécdota fue contada por el actor durante una entrevista en el programa In Depth with Graham Bensinger, emitido este jueves 30 de octubre.

Según Sheen, Oliver Stone le había asegurado que quería que él interpretara al veterano de guerra Ron Kovic, personaje principal de la cinta estrenada en 1989. En ese momento, Sheen ya había trabajado con el director en Platoon (1986) y Wall Street (1987), lo que hacía su elección lógica para muchos.

Sin embargo, Emilio Estevez lo llamó por teléfono y le preguntó si estaba sentado. Sheen creyó que se trataba de una tragedia familiar. En realidad, su hermano quería informarle que Cruise había sido elegido por Stone para el papel principal.

En aquel entonces, Tom Cruise formaba parte del mismo círculo de jóvenes actores de Hollywood y había vivido un tiempo en la casa de la familia Sheen, por lo que la noticia tuvo un matiz personal. Emilio Estevez y Cruise ya habían actuado juntos en Vidas sin rumbo (1983).

Aunque afirmó haber recibido la información con madurez, Sheen consideró que hubo un sentimiento de traición por parte del director. Aclaró que no existía contrato firmado, solamente un acuerdo verbal.

El actor explicó que había sostenido reuniones con Stone e incluso una cena con Ron Kovic, pero, sin previo aviso, el tema dejó de discutirse. Al intentar contactar al director, le dijeron que se encontraba en Cuba. En ese momento, Sheen pidió que le comunicaran que lo estaba buscando.

Años más tarde, en un bar y bajo los efectos del alcohol, confrontó a Oliver Stone. El director le respondió que había notado que Sheen ya no mostraba interés en el proyecto. Sheen le cuestionó cómo podía saber eso si nunca volvieron a hablar sobre el filme.

Nacido el 4 de Julio fue un éxito de crítica. Recibió ocho nominaciones al Oscar, entre ellas a mejor actor para Cruise, y ganó en las categorías de mejor director y mejor edición. Al respecto, Sheen reconoció que Cruise ofreció una actuación brillante.

LEA MÁS: El papá de Charlie Sheen se opuso y está dolido por el documental y la autobiografía que exponen los demonios del pasado del actor

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.