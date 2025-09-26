Charlie Sheen confiesa su pasado, pero su padre no lo respalda en el proceso

Charlie Sheen habló de su pasado en un documental, pero su padre Martin Sheen no participó por desacuerdo con la exposición pública.

El actor Charlie Sheen, conocido por su papel protagónico en la serie Two and a Half Men, lanzó recientemente su autobiografía y un documental titulado aka Charlie Sheen. En ambos materiales abordó con franqueza su historia de adicciones, excesos y conflictos personales. Sin embargo, su padre, el también actor Martin Sheen, no participó ni respaldó los proyectos, según información divulgada por el sitio RadarOnline.com.

Las obras muestran con crudeza el proceso que llevó a Charlie Sheen a alcanzar la sobriedad, la cual mantiene desde hace siete años. Según fuentes cercanas al intérprete, el objetivo principal de estas confesiones fue dejar atrás definitivamente esa etapa.

Martin Sheen, de 85 años, optó por no aparecer en ninguna de las producciones. Personas allegadas a la familia indicaron que el actor de Apocalypse Now aún guarda resentimiento por el sufrimiento que vivió durante los años más difíciles de su hijo.

Los informantes señalaron que Martin se mostró incómodo con la posibilidad de que el documental glorificara a Charlie, sin tomar en cuenta el daño que su comportamiento causó a otras personas. Además, consideró que los temas tratados debían mantenerse en el ámbito privado y familiar. También trascendió que él no aprueba que se revelen detalles sobre los años de drogadicción y promiscuidad de su hijo.

Fuentes cercanas al entorno afirmaron que Charlie Sheen se siente profundamente culpable por el dolor que causó a su padre. Incluso, durante el documental expresó que le cuesta imaginar lo que Martin debió soportar y admitió haber lastimado a personas que amaba.

Durante sus años más problemáticos, el actor gastó más de $1,6 millones en servicios de acompañantes. En esa misma época recibió el diagnóstico de VIH. Pese a esos episodios, seguía siendo el actor mejor pagado de la televisión, con un salario de $1,8 millones por episodio de Two and a Half Men.

En 2011, fue despedido de la serie tras abandonar tres centros de rehabilitación en menos de un año. También protagonizó varios incidentes públicos, como una entrevista en la que aseguró tener “sangre de tigre” y ser indestructible.

Aunque Martin Sheen no participó en el documental, sí lo hicieron personas cercanas a Charlie, entre ellas sus exesposas Denise Richards y Brooke Mueller, así como su excompañero en la serie, Jon Cryer, y el cocreador de la misma, Chuck Lorre.

El documental y el libro han generado comentarios tanto por las revelaciones íntimas como por la ausencia de su padre en el proceso de sanación pública del actor.

