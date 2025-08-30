Cementerio de autos clásicos apareció oculto en una mina suiza con un detalle inesperado

Las unidades ubicadas hacia el final de la mina estaban en peor estado.

Un cementerio de autos clásicos fue encontrado en el interior de una mina abandonada bajo las montañas de Suiza. El hallazgo lo realizó un youtuber llamado Exploring the Unbeaten Path, quien ingresó al lugar tras escuchar rumores sobre vehículos Volkswagen olvidados en aquel sitio.

El descubrimiento incluyó modelos históricos como el Beetle y el Golf, algunos con indicios de haber estado en circulación recientemente. Lo más curioso fue que varios de los automóviles aún tenían las llaves puestas, aunque las baterías estaban descargadas.

El explorador accedió junto a un acompañante en horas de la noche. Caminaron alrededor de 10 kilómetros en total oscuridad, sorteando derrumbes y escombros. En el trayecto se toparon con antiguos equipos de ventilación y maquinaria minera que dataría del siglo XIX.

Después de un largo trayecto, hallaron huellas de neumáticos en un pasillo. Segundos después apareció el primer Volkswagen Beetle, que se mantenía en buen estado pese al tiempo.

La peculiar pista del ‘Swiss Vignette’

Detrás del Beetle se encontraba un Golf 2 Plus Ultra, un modelo de producción limitada en Suiza. En su parabrisas aún conservaba un Swiss Vignette 2018, un adhesivo obligatorio para circular por autopistas en ese país.

Este detalle permitió inferir que al menos parte de los autos no llevaban más de siete años abandonados. Sin embargo, otros vehículos al fondo de la mina mostraban un deterioro avanzado: moho en el interior, vidrios empañados y partes corroídas.

El youtuber especuló que los vehículos podrían pertenecer a un museo, y que el espacio subterráneo se habría utilizado como almacén temporal debido a la falta de espacio. También comentó que algunas personas conocen el sitio y lo visitan para extraer autopartes, lo que explicaría la ausencia de neumáticos o cristales rotos.

La viñeta suiza de 2018 del Volkswagen Golf 2 Plus Ultra. (La Nación / Argentina / GDA/LN)

Más modelos ocultos en la mina

En el mismo recorrido, el explorador encontró otras unidades como el Volkswagen Passat, un modelo insignia que la marca alemana introdujo en 1973.

Todo el conjunto reveló un panorama intrigante sobre cómo vehículos antiguos terminaron dentro de una mina en apariencia olvidada, pero que al parecer sigue recibiendo visitas clandestinas.

Una mina suiza albergaba autos clásicos como el Beetle con señales de haber sido usados hasta hace pocos años. El lugar sigue atrayendo curiosos. (La Nación / Argentina / GDA/LN)

