Viva

Cementerio de autos clásicos apareció oculto en una mina suiza con un detalle inesperado

Explorador halló autos como el Beetle y el Golf dentro de una mina en Suiza. Algunos lucían abandonados hace décadas, otros apenas siete años

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Las unidades ubicadas hacia el final de la mina estaban en peor estado.
Las unidades ubicadas hacia el final de la mina estaban en peor estado. (La Nación / Argentina / GDA/LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVolkswagenSuizaYoutuber
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.