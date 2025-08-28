Ciencia

El nuevo hotel más alto del mundo abrirá pronto en Dubái y tendrá 365 metros de altura: Ciel Tower

La torre ofrecerá 1.004 habitaciones, un sky lounge en el piso 81, un jardín vertical y vistas al Burj Khalifa y el Golfo Pérsico

Por O Globo / Brasil / GDA
Ciel Tower será el hotel más alto del mundo con 365 metros y abrirá en Dubái con lujosos servicios y vistas panorámicas.
Ciel Tower será el hotel más alto del mundo con 365 metros y abrirá en Dubái con lujosos servicios y vistas panorámicas. (The First Group/CIEL)







