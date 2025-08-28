El nuevo hotel más alto del mundo abrirá pronto en Dubái y tendrá 365 metros de altura: Ciel Tower

Ciel Tower será el hotel más alto del mundo con 365 metros y abrirá en Dubái con lujosos servicios y vistas panorámicas.

Dubái se prepara para romper otro récord mundial con la apertura de la Ciel Tower, un hotel de 365 metros de altura que será el más alto del planeta. El edificio superará al actual líder, el Gevora Hotel, que mide 356 metros y también se ubica en ese emirato.

El nuevo proyecto forma parte de la Vignette Collection, del grupo hotelero IHG. El diseño pertenece al despacho internacional NORR, responsable de otras obras emblemáticas como el Atlantis The Palm. Según los desarrolladores, la apertura se prevé para finales de este año.

La Ciel Tower contará con 82 pisos, 1.004 habitaciones y 147 suites, todo esto en la zona de la marina de Dubái. Desde lo alto del edificio se podrá observar el Burj Khalifa, el Palm Jumeirah y el Golfo Pérsico.

Uno de los elementos más destacados será el mirador panorámico en la cima. También incluirá un átrio-jardín vertical de 12 niveles, con terrazas ventiladas que permitirán un entorno verde poco usual en un rascacielos de esta magnitud.

El complejo ofrecerá además tres restaurantes, bares, spa, gimnasio, club exclusivo y un sky lounge en el piso 81. Este último brindará vistas de 360 grados, tanto de día como de noche.

La construcción ya ingresó en su etapa final, de acuerdo con la promotora The First Group y la empresa constructora China Railway 18th Bureau Group. El lobby registra un avance superior al 65%, las zonas de alimentación alcanzaron un 50 % y los trabajos de instalación de mobiliario en habitaciones ya iniciaron.

Incluso antes de su apertura, la torre recibió premios internacionales, incluyendo reconocimientos por su arquitectura hotelera.

De acuerdo con el Council on Tall Buildings and Urban Habitat, los edificios con más de 300 metros de altura se clasifican como superrascacielos, un distintivo que coloca a la Ciel Tower dentro de un grupo exclusivo de megaestructuras verticales.

Con este desarrollo, Dubái continúa consolidándose como una vitrina de arquitectura futurista, donde el lujo se convierte en espectáculo urbano. El emirato también mantiene su posición como un centro de negocios y turismo global.

En 2024, la ciudad recibió 18,72 millones de turistas internacionales, lo que representó un aumento del 9% con respecto al año anterior. Además, el sector inmobiliario generó AED 761.000 millones ($207.000 millones) mediante la venta de más de 226.000 propiedades, un récord histórico.

