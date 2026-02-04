Casa Blanca responde a discurso de Bad Bunny en los Grammy contra servicio migratorio; esto fue lo que dijo

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó este martes duras críticas contra el cantante puertorriqueño Bad Bunny y otros artistas que cuestionaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la ceremonia de los premios Grammy, celebrada la noche del domingo 1.° de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos.

Leavitt calificó de “irónico” que figuras del entretenimiento intenten “demonizar a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley”.

“Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, expresó Leavitt ante preguntas de la prensa sobre los comentarios del artista boricua.

El intérprete de La canción generó reacciones encontradas al recibir el Grammy al mejor álbum de música urbana. Desde el escenario, antes incluso de agradecer a Dios, el boricua expresó su rechazo hacia el ICE y las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ‘Fuera ICE’. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, dijo el intérprete, arrancando una ovación del público.

La respuesta de Leavitt no se limitó solo al puertorriqueño. La portavoz acusó a varias figuras de Hollywood de mantener silencio durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) frente a medidas migratorias que, según ella, provocaron una “invasión de las fronteras del país”, mientras ahora sí critican abiertamente a los agentes del ICE.

“Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite”, señaló Leavitt. “Pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo”, agregó.

Las declaraciones de Bad Bunny coincidieron con las de otros artistas, entre ellos la cantante Billie Eilish, quien también cuestionó las políticas migratorias de la actual administración de Trump.

Estas intervenciones se produjeron en un contexto de fuerte tensión política, tras las recientes redadas masivas del ICE y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales.