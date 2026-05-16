Carolina Jaikel y Bryan Ruiz vivieron un momento muy significativo en familia

Carolina Jaikel y el exfutbolista Bryan Ruiz celebraron juntos una nueva etapa que viven como familia. Este sábado 16 de mayo, su hijo mayor, Benjamín, hizo la primera comunión, uno de los sacramentos de la religión católica.
Carolina Jaikel y el exfutbolista Bryan Ruiz celebraron juntos una nueva etapa que viven como familia. Este sábado 16 de mayo, su hijo mayor, Benjamín, hizo la primera comunión, uno de los sacramentos de la religión católica.
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