Carolina Jaikel y Bryan Ruiz vivieron un momento muy significativo en familia

Carolina Jaikel y el exfutbolista Bryan Ruiz celebraron juntos una nueva etapa que viven como familia. Este sábado 16 de mayo, su hijo mayor, Benjamín, hizo la primera comunión, uno de los sacramentos de la religión católica.

“Primera comunión de mi cachorro mayor, que tengas siempre a Dios en el centro de tu vida, mi Benjilu”, escribió la empresaria en sus redes sociales. Además, los textos estaban acompañados de fotografías donde posa la familia completa y se ve al pequeño con su traje de color crema.

La familia Ruiz Jaikel se ha mostrado muy cercana a Dios por el proceso de cáncer en fase cuatro que atraviesa Carolina, quien constantemente comparte mensajes llenos de palabras de aliento en redes sociales.

Además, ha dicho que sus hijos han comprendido poco a poco que su fe y esperanza pueden servir de ejemplo para otros niños, por lo que lo expresan en sus actividades escolares.