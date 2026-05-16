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Carolina Jaikel y Bryan Ruiz vivieron un momento muy significativo en familia

La pareja celebró el momento mientras afrontan el cáncer en fase cuatro de la empresaria

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Por Fiorella Montoya

Carolina Jaikel y el exfutbolista Bryan Ruiz celebraron juntos una nueva etapa que viven como familia. Este sábado 16 de mayo, su hijo mayor, Benjamín, hizo la primera comunión, uno de los sacramentos de la religión católica.








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Carolina JaikelBryan Ruiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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