Hijo de Carolina Jaikel la puso a correr por un singular motivo: ‘Yo estaba derretida’

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, dio a conocer que uno de sus hijos la hizo correr debido a una actividad escolar que tenía y que conmovió profundamente a Jaikel, quien vive un proceso de tratamiento de cáncer.
El joven tenía que ir vestido con su personaje favorito de un libro. “Mi leoncito quiso ir de Jesús de Nazaret y yo derretida, pero con ganas de guindarlo porque se le ocurrió antier por la noche y yo en carreras”, escribió con una fotografía donde mostraba el traje del pequeño.
El niño se vistió con un traje blanco con dorado, una túnica vino y sandalias. Además, se puso barba, bigote y en sus manos una Biblia.
Toda la familia Ruiz Jaikel ha mostrado muy cercana a Dios por el proceso de cáncer en fase cuatro que atraviesa Carolina, quien constantemente comparte mensajes llenos de palabras de aliento. Además ha dicho que sus hijos han comprendido poco a poco que su fe y esperanza pueden servir de ejemplo para otros niños y así lo reflejan incluso en sus actividades escolares.