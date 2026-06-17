Carolina Jaikel afirma que ‘estuvo en un desierto’ por el cáncer que enfrenta y que Dios le ‘habló al oído’

Sin cáncer activo, pero aún en tratamiento por un agresivo estadio cuatro, Carolina Jaikel relata el ‘desierto’ que ha vivido y cómo su espiritualidad la sostiene.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, compartió una actualización sobre su estado de salud y describió el difícil momento que atravesó, al que comparó con “un desierto”.

“He tenido demasiado dolor en el sacro, muchas náuseas y fatiga por la quimioterapia. Ese dolor me despierta una ansiedad que viene del trauma, porque así fue como comenzó la enfermedad”, reveló Jaikel.

Ante esa situación, la también comunicadora explicó que recurrió a su fe. Según contó, le pidió a Dios que le ayudara a escucharlo, ya que sentía que no lo percibía.

“Esa noche, a pesar de que no tenía ganas, me conecté a la oración que hacemos cada día y Él, a través de alguien que no me conoce, me lanzó un salvavidas cuando yo me estaba ahogando”, afirmó.

Jaikel señaló que esta experiencia le permitió reflexionar sobre su relación espiritual y entender que no siempre se vive la fe de la misma manera.

“Entendí que hay días en los que no dan ganas de ir a misa ni de rezar, y que Dios no nos pide sentir lo mismo siempre ni la misma dedicación; nos pide permanecer. Permanecer en Él. Lleguemos cansados, con dudas o con miedo, pero lleguemos a Él”, expresó.

Desde que anunció su enfermedad, Jaikel ha mostrado una fuerte cercanía con la fe, en la que ha decidido apoyarse durante su proceso.

Actualmente, no presenta cáncer activo; sin embargo, debido a que la enfermedad alcanzó una etapa cuatro, debe continuar con el tratamiento de quimioterapia, según informó previamente.