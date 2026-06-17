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Carolina Jaikel afirma que ‘estuvo en un desierto’ por el cáncer que enfrenta y que Dios le ‘habló al oído’

La esposa de Bryan Ruiz le pidió a Dios que la ayudara, justo cuando sentía que ya no lo percibía

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Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz.
Sin cáncer activo, pero aún en tratamiento por un agresivo estadio cuatro, Carolina Jaikel relata el ‘desierto’ que ha vivido y cómo su espiritualidad la sostiene. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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