Viva

Carlos III revela importante noticia sobre su tratamiento contra el cáncer

El monarca dio a conocer un cambio relevante en su tratamiento contra el cáncer. Conozca qué sucederá en 2026

EscucharEscuchar
Por AFP
El rey Carlos III anunció que su tratamiento contra el cáncer será reducido en 2026 tras avances médicos positivos.
El rey Carlos III anunció que su tratamiento contra el cáncer será reducido en 2026 tras avances médicos positivos. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCarlos IIIFamilia real británica
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.