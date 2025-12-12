Carlos III revela importante noticia sobre su tratamiento contra el cáncer

El rey Carlos III anunció que su tratamiento contra el cáncer será reducido en 2026 tras avances médicos positivos.

El rey Carlos III del Reino Unido informó que su tratamiento contra el cáncer será reducido en 2026, tras un proceso médico que describió como exitoso.

El anuncio se divulgó en un mensaje transmitido durante un programa especial de la cadena pública Channel 4. En la intervención, el monarca de 77 años señaló que gracias a un diagnóstico temprano, una intervención eficaz y el seguimiento adecuado de las indicaciones médicas, los especialistas lograron establecer que el tratamiento podrá ser “aligerado” a partir del próximo año.

“Hoy puedo anunciarles la buena noticia de que gracias a un diagnóstico precoz, a una intervención eficaz y al cumplimiento de las prescripciones médicas, mi programa de tratamiento contra el cáncer podrá ser aligerado el nuevo año”, declaró el monarca de 77 años, calificando esta noticia de “bendición personal”.

Carlos III recibió el diagnóstico en febrero de 2024, aunque el Palacio de Buckingham no ha revelado públicamente la naturaleza del cáncer.

