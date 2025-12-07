Viva

Rey Carlos III expuso beneficios ocultos al desalojar a su hermano Andrew de residencia real

El contrato de 75 años, sin pago de renta de Andrew, generó críticas sobre los beneficios recibidos por la realeza del Reino Unido

Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew perdió sus títulos, pero Carlos III lo mantendrá con casa, mesada y lujos, tras escándalo relacionado con el empresario Jeffrey Epstein.
Carlos III expulsó a Andrew de Royal Lodge y abrió debate sobre contratos de alquiler simbólicos en propiedades del Estado. (Canva/Canva)







