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Carlos III quedó atrapado en ‘apretón de manos de oso’ de Trump y el incómodo momento se viralizó (video)

El rey de Inglaterra llegó a Estados Unidos este 27 de abril y protagonizó una singular escena con el mandatario norteamericano

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Por Juan Pablo Sanabria
Carlos III y Donald Trump
Carlos III y Donald Trump se saludaron en la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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