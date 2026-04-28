Carlos III quedó atrapado en ‘apretón de manos de oso’ de Trump y el incómodo momento se viralizó (video)

Carlos III y Donald Trump se saludaron en la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.

El rey Carlos III de Inglaterra llegó a Estados Unidos este lunes 27 de abril y su primer contacto con el presidente Donald Trump se convirtió en una curiosa escena que se viralizó en redes sociales.

Un video muestra al rey atrapado en un “apretón de manos de oso” por parte del mandatario Trump, cuando el monarca británico fue recibido por el político en la Casa Blanca, en Washington.

Los espectadores del video acudieron a las redes para señalar la presunta incomodidad del rey Carlos III. Algunos usuarios destacaron el supuesto esfuerzo del monarca por liberar su mano, mientras el presidente de los EE. UU. continuaba sujetando a su invitado.

Trump is trying his toxic beta-male handshake, and Charles is having absolutely none of it. pic.twitter.com/vNjJcdyR2P — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) April 27, 2026

Reacciones en redes sociales

“Trump está usando su apretón de manos tóxico de ‘macho alfa’ y a Carlos no le está gustando nada”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

Otra persona comentó: “Dios mío. Los Trump y el rey Carlos III tuvieron el encuentro más vergonzoso imaginable. Todas las pausas, cada intercambio... cada segundo se siente extraño. Esto no es diplomacia, es pura incomodidad”.

Contexto de la visita

El rey Carlos III se encuentra en Estados Unidos para participar en las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia del país. El monarca tiene programado para hoy un discurso ante el Congreso estadounidense.