Rey Carlos III dice que su hermano el exprincipe Andrés deberá llevar ‘un proceso completo, justo y adecuado’

Expríncipe Andrés, de ‘héroe’ de las Malvinas, ‘playboy’ e hijo preferido de la reina, a bochorno de la familia real.

Londres, Reino Unido. La policía arrestó al expríncipe Andrés este jueves por ´sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público´, en relación con el caso Epstein, cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés.

La policía local de Thames Valley, donde se sitúa la residencia Royal Lodge en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó en un comunicado la detención, avanzada por la prensa británica.

´Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público´, indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

Ante estas informaciones, el rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, expresó su ´profunda preocupación´, añadiendo que ´la justicia debe seguir su curso´.

El príncipe heredero, Guillermo, y su esposa, Catalina, optaron por su parte por la discreción y solo hicieron saber que ´apoyan´ la postura del rey.

El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en relación con el arresto.

La BBC señaló que una fue en la antigua casa de Andrés, Royal Lodge, en Windsor, al oeste de Londres.

La otra sería su residencia desde este mes en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar su arresto, según medios británicos.

La policía informó que ´el hombre permanece bajo custodia policial´.

Según la legislación de Reino Unido, Andrés puede permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debe solicitar a los tribunales una prórroga.

En su comunicado, el rey Carlos III señaló que en el caso de su hermano se seguirá un ´proceso completo, justo y adecuado´.

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

Despojado de sus títulos

El año pasado, Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor.

El pasado 11 de febrero, salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el hermano de Carlos III, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor,transmitió informaciones confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La fiscalía informó que está ´en contacto´ con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió ´un informe confidencial´sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor indicó entonces que está ´examinando esta información´.

Primeras denuncias

Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.

Esta foto sin fecha, en un lugar no revelado, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 30 de enero de 2026 como parte de los archivos de Jeffrey Epstein, muestra al expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor arrodillado sobre una mujer tendida en el suelo. (HANDOUT/AFP)

´La familia Giuffre recibió con satisfacción el arresto de Andrés. Nuestros corazones rotos se han aliviado con la noticia. ´Nunca fue un príncipe´, señalaron sus hermanos en un comunicado.

Una segunda mujer afirmó hace unas semanas, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

La noticia fue recibida con alegría por muchos ciudadanos británicos.

´Estoy encantada, es un mensaje fuerte´, indicó a la AFP Emma Carter, abogada de 55 años. ´Se lo merece. Se ha escondido detrás de sus privilegios y de la popularidad de la reina durante demasiado tiempo´, añadió.

´Pensaba que eran intocables, es bueno saber que no están por encima de la ley, eso demuestra que la justicia funciona´, subrayó Maggie Yeo, jubilada de 59 años, al tiempo que se decía ´apenada´ por el rey, que recibe tratamiento por un cáncer de naturaleza no especificada.

La fiscalía también está en contacto con la policía de Londres en la investigación abierta sobre Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, sospechoso de haber transmitido documentos confidenciales a Epstein.