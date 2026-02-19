El Mundo

Rey Carlos III dice que su hermano el exprincipe Andrés deberá llevar ‘un proceso completo, justo y adecuado’

La postura del rey es apoyada por su hijo el príncipe Guillermo su esposa Catalina y miles de ciudadanos británicos.

Por AFP
El príncipe Andrés, duque de York, reacciona a su llegada a la tradicional misa navideña de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2022. La policía británica informó el 19 de febrero de 2026 que los agentes estaban registrando dos domicilios, uno en el este de Inglaterra y otro al oeste de Londres, tras la detención del expríncipe Andrés por sospecha de mala conducta en un cargo público. Nuevas revelaciones de la semana pasada parecen indicar que Andrés envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein documentos potencialmente confidenciales durante su periodo como enviado comercial del Reino Unido.
Expríncipe Andrés, de ‘héroe’ de las Malvinas, ‘playboy’ e hijo preferido de la reina, a bochorno de la familia real. (DANIEL LEAL/AFP)







