Cantante venezolana Joaquina estrena ‘Amarillo’ y confiesa que desea visitar Costa Rica

La artista ya cuenta con un club de fans y además tiene familia cercana en nuestro país

Por Fiorella Montoya

La cantautora venezolana Joaquina regresó al panorama musical con su nuevo sencillo Amarillo, una balada que aborda la valentía de poner fin a una relación cuando los sueños apuntan en direcciones distintas. El tema forma parte de la versión extendida de su aclamado álbum debut Al romper la burbuja, que fue destacado por Billboard como uno de los posibles nominados al Latin Grammy en la categoría de álbum del año.








