Cantante venezolana Joaquina estrena ‘Amarillo’ y confiesa que desea visitar Costa Rica

La cantautora venezolana Joaquina regresó al panorama musical con su nuevo sencillo Amarillo, una balada que aborda la valentía de poner fin a una relación cuando los sueños apuntan en direcciones distintas. El tema forma parte de la versión extendida de su aclamado álbum debut Al romper la burbuja, que fue destacado por Billboard como uno de los posibles nominados al Latin Grammy en la categoría de álbum del año.

LEA MÁS: Paulo Londra en Costa Rica: si va para el concierto del argentino esta información le interesa

Con apenas 20 años, Joaquina se posiciona como una de las voces jóvenes más sólidas del pop latino. Su estilo, cargado de vulnerabilidad, ha logrado conectar con una generación que encuentra en sus letras un reflejo de emociones universales.

En entrevista con La Nación, la artista explicó que Amarillo nació hace un año y medio. Aunque formó parte de las primeras maquetas de su disco, decidió darle una nueva vida en esta etapa de su carrera. “Habla de estar en una relación, vivir el duelo mientras todavía estás en ahí y aceptar que ambos quieren cosas diferentes de la vida”, señaló.

'Al romper la burbuja' es el título del disco con el que debutó Joaquina en la música latinoamericana. (Cortesía Universal Music)

El título de la canción representa esa distancia emocional. “El amarillo es una metáfora. Simboliza lo que la otra persona quería que yo fuera, pero que no podía ser. No es algo malo, solo puntos de vista distintos”, explicó.

Su frase favorita de la canción resume el espíritu del tema: “Al fin todo cae por su propio peso”. Para Joaquina, ese refrán popular expresa la certeza de que la felicidad llegará al aceptar que ciertas relaciones nunca estaban destinadas a funcionar.

La joven artista resaltó que escribe desde un lugar honesto, con la intención de acompañar a quienes atraviesan experiencias similares. “Me gusta ayudar a la gente a desahogarse con lo que está viviendo, pero también contar historias para recordar que compartimos más de lo que creemos como seres humanos”, expresó.

LEA MÁS: Agenda cultural del fin de semana: teatro, música sinfónica, festival afro y conciertos

Joaquina desea visitar Costa Rica

La venezolana ya cuenta con un club de fans en Costa Rica, y sus canciones ya resuenan en las radios del país, situación que emociona a Joaquina.

“Es muy fuerte. Nunca he ido a Costa Rica, pero me han dicho cosas hermosas y muero por ir. Es un honor para mí. Me enfoco en crear esta comunidad y en hacerla crecer cada día más, y en crecer con mi música paso a paso”, explicó.

Joaquina lanzó su sencillo 'Amarillo', inspirado en la historia de una amiga que enfrentó un quiebre amoroso. (Cortesía Universal Music)

La artista ha escuchado cosas muy buenas del país. Además, tiene familia viviendo aquí.

“Me han dicho que la naturaleza es espectacular y que tienen unas playas hermosas. Mi prima vive allá y me ha dicho que tengo que ir a visitarla y que la gente es muy amable. Quisiera ir, la verdad que sí”, dijo.

Joaquina considera que estos dos años de carrera han estado llenos de lecciones. “Lo bueno me enseñó a creer en mi intuición y en lo que quiero decir. Lo difícil me obligó a protegerme, a crear mi burbuja y a mantenerme enfocada en la razón por la que hago música: escribir y contar historias”, aseguró.

También compartió un consejo para quienes empiezan en la música. “Les diría que confíen en su intuición, que no teman mostrarse en redes sociales y que lo hagan desde el corazón. El éxito no tiene que parecerse al de otra persona”, concluyó.