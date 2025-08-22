Paulo Londra en Costa Rica: si va para el concierto del argentino esta información le interesa

Paulo Londra se presentará en concierto este sábado 23 de agosto en Costa Rica. Antes había dado espectáculos en 2019 (Parque Viva) y 2025 (Festival Picnic).

Referente de la música urbana latinoamericana e ídolo del freestyle, el argentino Paulo Londra regresará a cantar en concierto en Costa Rica este sábado 23 de agosto. El recital, que es parte de su gira mundial titulada Versus Tour, será en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

“Su paso por países como Colombia, Perú, Chile y Guatemala ha tenido una respuesta arrolladora, consolidando a Londra como uno de los artistas más influyentes de la nueva generación de la música urbana en español”, destacó la productora One Entertainment, encargada del montaje del espectáculo.

En su show en nuestro país, el argentino presentará himnos como Adán y Eva, Tal vez, Chica paranormal y Cuando te besé, además de material reciente del EP Versus.

Si usted es uno de los fans que acompañarán a Londra en esta nueva visita a suelo tico, esta información le puede ser de mucha utilidad.

Detalles del concierto de Paulo Londra en Costa Rica

La organización informó que las puertas de Parque Viva se abrirán a las 3 p. m. para permitir el ingreso del público al recinto.

Es importante recordar que los asistentes deben presentar su cédula o documento de identidad en buen estado. El concierto es apto para mayores de 12 años y los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

Recuerde que en el recinto hay venta de alimentos y bebidas para hacer la espera del concierto más llevadera.

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4.

El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses Tuasa en San José (terminal ubicada al costado norte del Parque La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarros o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.

Entradas para el concierto de Paulo Londra en Costa Rica

Aún quedan entradas a la venta para el concierto de Paulo Londra en Parque Viva.

Están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Golden Circle: ¢58.800.

Numeradas: ¢53.100.

Laterales: ¢47.100.

500 Especial: ¢39.500.