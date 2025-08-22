Viva

Agenda cultural del fin de semana: teatro, música sinfónica, festival afro y conciertos

El Teatro Eugene O’Neill, por ejemplo, presenta ‘In Search of This Lost Time’, obra premiada en 2024.

Por Fiorella Montoya

Este fin de semana, la agenda cultural reunirá teatro, música sinfónica, festivales comunitarios y espectáculos internacionales. Desde el regreso de una obra premiada que se verá en San José hasta un desfile multicolor en Puerto Viejo, Limón, el público podrá elegir entre múltiples propuestas para disfrutar y celebrar la cultura.








Agenda cultural
