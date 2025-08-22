Agenda cultural del fin de semana: teatro, música sinfónica, festival afro y conciertos

Este fin de semana, la agenda cultural reunirá teatro, música sinfónica, festivales comunitarios y espectáculos internacionales. Desde el regreso de una obra premiada que se verá en San José hasta un desfile multicolor en Puerto Viejo, Limón, el público podrá elegir entre múltiples propuestas para disfrutar y celebrar la cultura.

Teatro premiado en el Eugene O’Neill

La obra In Search of This Lost Time regresa al Teatro Eugene O’Neill (TEO) con tres funciones especiales: viernes 22 y sábado 23 de agosto, a las 7 p. m., y domingo 24 de agosto, a las 5 p. m. Esta puesta en escena, creación original de David Korish, recibió en 2024 el Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en la categoría de Actuación.

El espectáculo, dirigido por Roxana Ávila Harper y protagonizado por Korish y Ávila, se presenta en inglés con subtítulos en español. La obra dura una hora y veinte minutos, con un intermedio de diez. Su propuesta combina recursos teatrales, títeres de mano y un libro pop up gigante que se abre en escena para evocar la memoria y los recuerdos.

La producción explora temas universales como el amor, la amistad, los celos, la traición y el paso del tiempo. Según el CCCN, el montaje representa un orgullo cultural al conectar la literatura universal con experiencias humanas. Las entradas y más detalles están disponibles en el sitio web teo.cr.

En 'In Search of This Lost Time' se utilizan títeres para narrar las múltiples historias del montaje. (Hellen Hernández/Cortesía de Teatro Abya Yala)

La Sinfónica y los estrenos nacionales

En el Teatro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica presentará el VI Concierto de la Temporada Oficial 2025, con funciones el viernes 22 de agosto, a las 8 p. m., y el domingo 24 de agosto, a las 10:30 a. m.

Bajo la dirección de Andrés Salado, la agrupación estrenará dos obras costarricenses: Ecos del Guernica, de Eddie Mora, y el Concierto para piano y orquesta, de Manuel Matarrita. El programa también incluye la célebre Scheherazade, de Nikolái Rimski-Kórsakov.

El pianista costarricense Juan Pablo Andrade será el solista invitado. Andrade ha compartido escenario con destacadas orquestas nacionales e internacionales y, en esta ocasión, interpretará por primera vez la obra de Matarrita.

Por su parte, el compositor Eddie Mora describió su pieza como un llamado a la memoria y al no olvido, inspirada en el poderoso cuadro Guernica de Pablo Picasso.

Los boletos para disfrutar de este espectáculo están disponibles en boleteria.teatronacional.go.cr , con precios entre ¢5.000 y ¢18.000. Habrá un 30% de descuento para estudiantes y ciudadanos de oro en la boletería física del Teatro Nacional.

La Sinfónica Nacional estrena dos piezas costarricenses, bajo la batuta de Andrés Salado. (Cortesía)

San Pedro vibra con el Festival Esencias Afro

San Pedro de Montes de Oca será la sede del Festival Esencias Afro, una cita cultural que se realizará el sábado 23 y domingo 24 de agosto. El encuentro tendrá lugar 125 metros al este de la entrada principal del Palacio Municipal y se desarrollará en horario de 10 a. m. a 7:30 p. m. La entrada es gratuita.

El festival ofrecerá una programación diversa con conciertos en vivo, talleres de danza, presentaciones artísticas y un espacio para la poesía y las charlas. Además, se contará con una feria de emprendimientos afrodescendientes, donde el público podrá disfrutar de productos y propuestas locales.

La actividad busca celebrar las raíces afrodescendientes y promover un espacio de intercambio cultural. Según la organización, se trata de un encuentro para compartir saberes, fortalecer identidades y abrir un espacio de convivencia entre juventudes y comunidades.

El domingo 24 de agosto, a las 6:30 p. m., el artista Gimario estará en el Festival Esencias Afro. (Instagram Gimario/Instagram Gimario)

Otras actividades del fin de semana:

— Exposición de escultura y cerámica: Hasta el 22 de agosto en el Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz, en el horario regular del centro.

— Estreno mundial del cortometraje Emma: Será el sábado 23 de agosto, a las 7 p. m., en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Dirección de Daniela Marín Navarro.

— Actividades en el Parque de Diversiones:

Viernes 22 de agosto: Taller creatividad y pintura, así como el esperado Reto Búmeran.

Sábado 23 de agosto: Baile con la Academia Semillas de mi Tierra.

Del 22 al 24 de agosto: Dinámicas de Parques de Costa Rica.

— Wolaba Parade: El evento central del festival será el Gran Wolaba Parade, el sábado 23 de agosto al mediodía. El desfile recorrerá la calle principal de Puerto Viejo, desde el Supermercado El Diamante hasta el Banco Nacional. Música, color y trajes representarán la riqueza cultural afrocaribeña.

— El Consorcio en vivo (España): Concierto será el jueves 21 y viernes 22 de agosto, a las 8 p. m. Entradas entre ¢34.000 y ¢74.000 en eticket.cr. Todo público. Dos noches de nostalgia y romanticismo con los éxitos de Mocedades y El Consorcio.

— Plancha Live: Viernes 22 de agosto en Jazz Café Escazú.

— Concierto de Paulo Londra: Sábado 23 de agosto en Parque Viva.

— Preámbulo celebra su décimo aniversario: Domingo 24 de agosto, en el Centro de Cine.