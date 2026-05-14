Cantante que puso a toda Costa Rica a soñar llega a la pantalla de Repretel

Sebas Guillem estará como invitado especial en el programa 'Conexión'.

El cantante costarricense Sebas Guillem fue anunciado como un invitado especial de uno de los espacios favoritos para los amantes de los deportes y el entretenimiento en Costa Rica: el programa Conexión, que se transmite por la pantalla de Repretel.

El artista, quien ha cosechado una gran base de seguidores recientemente, fue presentado oficialmente como “el tico que brilló en Got Talent España”.

Guillem estará en el programa el Conexión el próximo domingo 17 de mayo, en su horario habitual de las 7:30 p. m. por Canal 6.

La invitación por parte de la producción de Repretel llega en un momento cumbre para su carrera, luego de que el pasado 2 de mayo Sebas participara en la gran final del prestigioso programa de talentos en Europa.

En dicha competencia, el joven nacional se ganó el respeto y el cariño del público español tras una serie de destacadas participaciones en las cuales, incluso, logró obtener dos pases de oro.

Sebas Guillem compartirá escena con figuras ampliamente conocidas y queridas del medio nacional, tales como Viviana Calderón, María González, Pablo Gabas, Mauricio Montero y Alonso Solís.

Conexión se define como un programa de entretenimiento y deportes enfocado primordialmente en la familia. El espacio ofrece una dinámica variada que incluye juegos, diversión y diversos concursos, contando siempre con la presencia de público en vivo dentro del set.