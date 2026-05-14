Viva

Cantante que puso a toda Costa Rica a soñar llega a la pantalla de Repretel

El joven artista fue anunciado este miércoles como parte del próximo programa de entretenimiento

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Por Fiorella Montoya y Fátima Jiménez
Sebas Guillem GTE
Sebas Guillem estará como invitado especial en el programa 'Conexión'. (GTE)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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