Cantante mexicano Carlos Rivera afirma que recibe señales de su padre, fallecido hace tres años

El padre de Carlos Rivera, José Rivera, falleció en agosto de 2022 de manera repentina.

El cantante mexicano Carlos Rivera reveló que con frecuencia recibe señales de su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera, fallecido en 2022.

Rivera abordó el tema en una entrevista con el medio Hola es hola, en la que, en el contexto del Día de Muertos, le preguntaron sobre las manifestaciones que percibe y la forma en que siente la presencia de quienes ya no están físicamente.

“Se hacen presentes de formas increíbles. Cada persona lo vive distinto; para algunos es una flor, para otros puede ser una mariposa. En mi caso, es el colibrí”, aseguró el artista.

Además, explicó que existen cosas que son inexplicables, y compartió que, en su experiencia, su padre también suele aparecerse en sus sueños, lo que le da la sensación de que sigue cerca de él.

“Te hace sentir que siguen ahí, que no se han ido y que siguen apoyándote. Pienso que todo es válido, siempre y cuando te ayude a sentirte mejor”, expresó Rivera.​

José Gonzalo Gilberto Rivera falleció el 27 de agosto de 2022, mientras Carlos se encontraba en España por trabajo.

La causa de su muerte fue un infarto fulminante; aunque padecía de Parkinson desde hacía años, su salud era estable y se valía por sí mismo. Los médicos intentaron salvarlo, pero no tuvieron éxito ante lo repentino del suceso.​

Carlos describió este momento como “una pesadilla que jamás olvidará”. En entrevistas mencionó que la noticia le llegó por sorpresa y vivió días muy complicados.

Incluso confesó que llegó a cuestionarse si debía volver a cantar debido al dolor de la pérdida. Con el paso del tiempo, ha hecho públicos emotivos mensajes y dedicatorias en honor a su padre, expresando cuánto lo extraña y cómo sigue presente en su vida a través de recuerdos y señales.

