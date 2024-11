Carlos Rivera planea disfrutar de Costa Rica más allá de su concierto: ‘Me van a llevar a pasear’

La última vez que Carlos Rivera estuvo en Costa Rica fue en abril 2023 y en aquella ocasión tenía un plan: conocer más allá de San José, hacer turismo y aprender más del “Pura vida”.

En aquella ocasión su plan era conocer un volcán, y aunque lo intentó, el clima tropical que tanto caracteriza Costa Rica se lo impidió.

Este 2024 no sabe qué le depara el territorio costarricense, pero lo cierto es que llegó al país desde la noche de este jueves 21 de noviembre, pues quiere aprovechar el tiempo para conocer más de las bellezas naturales que hacen tan atractivo al país.

Carlos Rivera recibió un reconocimiento en Costa Rica por llevar a más de 30.000 personas a sus conciertos. (Jose Cordero)

“Me hace falta conocer más. La vez pasada sí me quedé con las ganas (de conocer), porque llegué y estaba toda la niebla y no pude ver nada, pero por eso esta vez nos quisimos venir con un poquito más de tiempo”, comentó.

“También tenemos que ver si el clima nos lo permite, porque no he estado aquí tanto como quisiéramos. De todas maneras, yo creo que el sábado va a ser un gran día y vamos a ver dónde me llevan a pasear”, agregó.

Aunque Rivera no reveló la fecha en que tiene planeado abandonar Costa Rica, Carlos sí reconoce que tiene un sentimiento muy especial por el país y por los costarricenses, pues siempre lo han tratado con cariño.

El intérprete de éxitos como Te esperaba y Recuérdame confiesa que no sabe si él ha sido “afortunado” con el trato que ha recibido, pero que solo tiene palabras de agradecimiento para los costarricenses, quienes también se lo demuestran en sus shows.

“Costa Rica es bien especial, tienen un cariño muy grande, y a lo mejor es lo que he vivido y de repente no les pase a todos, pero yo soy muy afortunado (...). De hecho, para este tour, Costa Rica y San José fueron una elección, por la misma razón de que el público de aquí es uno de los que más ha abrazado mi música”, aseguró.

“Esa es la razón por la que Costa Rica es uno de los cinco países en los que elegí presentarme... es que ni siquiera dudé de que quería a Costa Rica, sabíamos que teníamos que venir aquí, porque el público nos ha hecho sentir especiales”.

Carlos Rivera y su exclusiva celebración

El cantante mexicano se presentará en suelo tico este sábado 23 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de XX Tour 2024, una de sus giras más especiales hasta ahora, pues es una celebración a sus dos décadas de trayectoria artística. Este show incluirá un repaso por toda la carrera que ha tenido el intérprete desde que salió de La Academia, programa de canto en el que se dio a conocer.

Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que cantará, pues la gira incluye una exclusiva lista de conciertos que se reduce a Chile, Argentina, México, Estados Unidos y España.

Rivera explica que una de las principales razones por la que esta gira sea con lugares en específico y con un tiempo prudente entre uno y otro, tiene que ver con el hecho de que ahora es papá, y le gusta dedicarle tiempo de calidad a León, su pequeño hijo, quien apenas tiene un año.

Carlos Rivera ofrecerá un extenso concierto en el Estadio Nacional, este sábado 23 de noviembre. Se estima que durará más de dos horas y contará con fans tanto costarricenses como del resto de Centroamérica. (Jose Cordero)

“Mi vida cambió bastante. No es una casualidad que en esta gira haga solamente algunas fechas. En la gira pasada, que también estuvimos aquí, hicimos 120 conciertos en 15 países y fue una locura”, recordó.

“Así que el hecho de que esta gira sea un poco más pausada me ayuda a estar en mi casa y que pueda tener esa otra vida, porque Carlos Rivera es el artista y Carlos Augusto Rivera Guerra es la persona que está en su casa, que es el esposo, el papá, el hijo, y eso también a mí me ayuda mucho”, agregó.

Para el cantante, tener un equilibrio entre su vida como artista y como padre de familia, le ha ayudado a no volverse “loco”.

Y aunque su hijo está aún muy pequeño para saber que su papá es famoso, Carlos es el más orgulloso al decir que el pequeño León, fruto de su matrimonio con la también cantante y presentadora Cynthia Rodríguez, ya lo reconoce en sus videos musicales.

“Cuando estoy en mi casa soy simplemente una persona y tratamos de que mi hijo lleve una vida lo más tranquila y normal posible, porque él ni siquiera está enterado. Él ve mis videos y sabe que soy yo, y cada vez que me ve dice: ‘Papá, papá', y le encanta mi música; ahora puedo decir que él es mi fan número uno, ya lo tengo confirmado”, afirma entre risas.

En resumen, el cantante asegura que ser papá “es mejor de lo que había soñado”.

“La verdad es que yo creo que si hubiera sabido lo que era esto, desde hace muchos años lo hubiera vivido, pero creo que la paternidad llegó en el momento perfecto y es mucho más hermoso de lo que pensaba”, finalizó.

El concierto de Carlos Rivera comenzará a las 7 p. m. Será un show bastante extenso, con un mariachi tico incluido, adelantó el baladista.