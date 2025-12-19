Cantante de Pandora preocupa a sus fans tras mostrarse usando una cánula de oxígeno

Debido a su condición de salud, la cantante de Pandora se ausentó de un concierto en México junto a sus colegas de Flans.

La cantante Isabel Lascurain, figura vocal del grupo mexicano Pandora, provocó preocupación entre sus seguidores tras mostrarse con una cánula nasal y oxígeno para poder respirar.

De acuerdo con una publicación que realizó la artista, sufrió una fuerte neumonía que incluso la alejó de un concierto que tenía programado para presentar con su grupo y sus colegas de Flans en México, el sábado 13 de diciembre.

La ausencia de Lascurain se sintió sobre la tarima y el público extrañó su voz. Sin embargo, durante el espectáculo no se explicó el por qué la intérprete no estaba presente.

Isabel Lascurain, cantante de Pandora, comentó en sus redes sociales cómo se encuentra de salud después del diagnóstico de neumonía. (Captura)

Fue días después cuando la propia cantante contó los motivos de su ausencia. En una publicación en redes sociales, la mexicana se mostró con la cánula y narró que desarrolló una fuerte neumonía luego de exponerse a los fuertes vientos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“No les podía hacer un video antes porque no era lo propio; tengo neumonía, estoy bien, pero desde el martes que estuvimos en Tuxtla había mucho viento, me dolía mucho la cabeza, regresé bastante mermada, con la oxigenación muy baja, en fin”, expresó la artista. Agregó que ahora se encuentra estable gracias al tratamiento médico oportuno que recibió y que eso evitó una hospitalización.