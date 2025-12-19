Viva

Cantante de Pandora preocupa a sus fans tras mostrarse usando una cánula de oxígeno

La artista recibió tratamiento médico luego de sufrir dolores de cabeza y una baja considerable del oxígeno

Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/México/GDA
Debido a su condición de salud, la cantante de Pandora se ausentó de un concierto en México junto a sus colegas de Flans. (Archivo)







