–A tu país lo adoro, lo adoro. Siempre he dicho que si he de huir un día de mi país, que ojalá ese día no llegue, me iría a Costa Rica. Me encanta su gente, la naturaleza, todo me encanta. Para nosotras volver a Costa Rica es ir a un lugar donde te llenan de amor, de grandes emociones; significa mucho para mí y mis compañeras e incluyo a Yuri, el poder ir a trabajar para ustedes.