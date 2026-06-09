Cantante costarricense que enfrenta el cáncer reapareció en redes: ‘Vuelvo al ruedo porque ya bailé con la muerte’

El cantante costarricense Michael Arley ha contado su lucha contra el cáncer en sus perfiles de redes sociales.

El cantante costarricense Michael Arley, quien conmovió al público tras anunciar que a mediados de mayo se sometería a una cirugía para quitarle el estómago y el bazo en su lucha contra el cáncer, reapareció con un poderoso mensaje.

El artista, quien en su carrera ha destacado como un vocalista polifacético al integrar tanto bandas de salsa como de hard rock, se había mostrado muy positivo de cara a la operación, de la cual habría salido airoso. En otras publicaciones que realizó en Instagram, mostró cómo continuó con su trabajo como artista e incluso pidió apoyo para su hermana, quien participó en el programa Batalla de karaoke, de Teletica.

Ahora, Arley reapareció en Instagram para dejar un poderoso mensaje de positivismo ante la recuperación de su cirugía. El artista posteó una fotografía suya en blanco y negro, en la que posa con la camisa abierta para mostrar la cicatriz que la cirugía le dejó en la mitad de su abdomen. La imagen viene acompañada de un texto especial:

“Vuelvo al ruedo, no con la meta de vencer, porque ya he vencido. Vuelvo al ruedo, no por aparentar fuerza, vuelvo porque ser fuerte era lo único. Vuelvo al ruedo, no para enfrentar la vida, vuelvo porque ya bailé con la muerte”, escribió.

La publicación provocó varios likes de seguidores y comentarios de apoyo para él en su recuperación.