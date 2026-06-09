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Cantante costarricense que enfrenta el cáncer reapareció en redes: ‘Vuelvo al ruedo porque ya bailé con la muerte’

El artista había anunciado que a mediados de mayo lo operarían para quitarle el estómago y el bazo

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Por Jessica Rojas Ch.
Michael Arley
El cantante costarricense Michael Arley ha contado su lucha contra el cáncer en sus perfiles de redes sociales. (Archivo/Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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