Cantante costarricense no puede creer esto de Edgar Silva: ‘No termino de asimilarlo’

El cantante de Percance, Esteban Ramírez, relató cómo se sorprendió al volverse amigo del periodista Edgar Silva.

El cantante costarricense Esteban Ramírez, vocalista de Percance, publicó en redes sociales una historia en la que habló de su amistad con el periodista y presentador Edgar Silva.

El mensaje coincidió con el cumpleaños del comunicador y surgió luego de que un video de Silva bailando la canción Gira el mundo, del grupo Percance, se viralizara.

Ramírez relató que todavía le resulta sorprendente ser amigo de Silva.

“Yo no termino de asimilar que soy compa de Edgar Silva. En serio, no recuerdo la primera vez que lo conocí, pero estoy seguro de que no lo podía creer. Mi abuelita siempre lo veía; uno entraba a la casa y ahí estaba Edgar Silva”, expresó el cantante.

Recordó que al inicio lo llamaba “don Edgar Silva”, hasta que la confianza y las experiencias compartidas fortalecieron su amistad.

“Él vino el año pasado a presentar un concierto de nosotros en México. Además, hicimos una venta de aguacate que fue un éxito. Con ese tipo de cosas nos fuimos haciendo más compas”, contó Ramírez.

El artista añadió que lo que más lo impresionó fue el gesto del periodista cuando decidió acompañarlos a México.

“El mae me escribió y me dijo: ‘Mae, yo quiero ir’. Yo le respondí: ‘¿Usted?’. Y él me dijo: ‘Sí, mae’. Se pagó todo y vino a presentarnos. Yo no lo podía creer”, comentó el músico entre risas.

Edgar Silva viajó a México para presentar un concierto de Percance por iniciativa propia y bajo sus propios medios. (Cortesía Teletica)

En respuesta, Edgar Silva agradeció el gesto del cantante. “Gracias Esteban, mi admiración siempre”, escribió el presentador en sus redes sociales.

Ramírez también compartió videos de momentos junto a Silva, entre ellas la noche del concierto en México y la actividad en la que ambos vendieron aguacates, café y entradas para uno de los espectáculos de la banda en ese país.