Cantante costarricense anunció que se va a casar: ‘En tus brazos encontré el amor, la paz y la felicidad’

Aunque se les ve poco en redes sociales, la cantante costarricense Arlene Elizondo y su novio el cubano-americano Lorenzo Castaño tienen varios años juntos como pareja.

El amor llegó para quedarse a la vida de la cantante costarricense Arlene Elizondo quien mostró en sus redes sociales que está a las puertas de dar uno de los pasos más importantes de su vida: se va a casar.

La artista, quien tuvo un significativo paso musical por el grupo Expreso y que ahora brilla como solista bajo su proyecto La Patrona, anunció que le dio el “sí acepto” a su novio el cubano-americano Lorenzo Castaño.

Arlene mostró una fotografía suya en la que se ve sonriendo y usando el anillo de compromiso mientras su pareja sostiene su mano.

“Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto”, manifestó en el posteo.

Y agregó: “Te elijo hoy, mañana y siempre, porque en tus brazos encontré el amor, la paz y la felicidad que siempre soñé”.

Arlene se encontró con el amor vario tiempo después de haber terminado una relación muy pública y de larga data con el músico Solón Sirias, director de Expreso.

En agosto del 2022 la cantante anunció su salida de la agrupación, donde fue voz y personaje durante más de 15 años para enfocarse en su nueva faceta musical. Para entonces, en una entrevista con La Nación dijo: “Fue algo difícil porque son muchos años con el grupo, pero tampoco es que estoy echada a morir, pues siento que lo di todo y fue recíproco. La vida es de ciclos y este ya se cumplió”.

En redes sociales la cantante costarricense Arlene Elizondo mostró el anillo de compromiso que le dio su pareja Lorenzo Castaño. (Instagram)

Solón y Arlene dejaron de ser pareja un año y medio antes de la salida de la intérprete del grupo, así que la decisión de emprender en solitario no tuvo que ver con la relación. Para el momento de la despedida, ambos tenían otras parejas.

“Él tiene pareja y yo tengo pareja. Siempre he tratado de ser muy profesional en todo, él y yo nos mantuvimos trabajando juntos después de separarnos porque en eso soy muy militar como decimos. Una cosa es el trabajo y lo otro es lo personal, en tarima él era mi jefe y yo la cantante”, afirmó Elizondo en la entrevista mencionada.

