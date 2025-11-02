Viva

Cantante costarricense anunció que se va a casar: ‘En tus brazos encontré el amor, la paz y la felicidad’

La artista fue figura y voz de una de las agrupaciones de música tica más emblemáticas. Ahora trabaja en su proyecto como solista

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Arlene Elizondo, "La patrona", cantante nacional y su novio Lorenzo Castaño.
Aunque se les ve poco en redes sociales, la cantante costarricense Arlene Elizondo y su novio el cubano-americano Lorenzo Castaño tienen varios años juntos como pareja. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arlene ElizondoMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.