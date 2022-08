Arlene Elizondo: ‘A Expresso entré como una dama y de Expresso salgo como una dama’

La voz y el rostro de la cantante costarricense Arlene Elizondo fueron durante 15 años la cara de presentación del grupo nacional Expresso; sin embargo, su historia juntos acabó esta semana. La intérprete renunció a la agrupación para enfocarse en su carrera como solista.

Elizondo dijo a La Nación que las agendas de trabajo entre la agrupación y la suya como solista comenzaron a chocar, por lo que tomó la decisión de apartarse de la banda.

Arlene Elizondo comenzó su carrera profesional en el grupo Chicas Buba, después pasó a Expresso y ahora se enfocará en ser solista. (Jorge Navarro Trejos)

[ Participante de TCMS: ‘quiero que me reconozcan como Arlene Elizondo y no tanto como la exchica Buba’ ]

“Para nadie es un secreto que la pandemia afectó mucho el trabajo. Antes de la pandemia con Expresso teníamos una agenda llena todos los fines de semana, pero después la modalidad cambió, por lo que decidí enfocarme en lanzarme como solista y tratar de llevarlo en paralelo. Al regresar de la pandemia empezó a salir mucho trabajo como solista y había fechas que me chocaban con Expresso”, comentó la intérprete.

Después de analizarlo mucho, Arlene tomó acciones concretas. “No fue una decisión fácil, ya Solón (Sirias, dueño de Expresso) y yo lo habíamos comentado”, recordó la cantante.

“Fue algo difícil porque son muchos años con el grupo, pero tampoco es que estoy echada a morir, pues siento que lo di todo y fue recíproco. La vida es de ciclos y este ya se cumplió. Sé que hay muchas cantantes buenas y con nuevas energías que pueden llegar al grupo”, agregó.

Esta nueva etapa de su vida artística tiene muy emocionada a Arlene. Ya está trabajando en proyectos individuales y poco a poco llegan nuevos contratos para ella. Por ejemplo, será parte de los teloneros del concierto de Los Tigres del Norte en Pedregal, el 13 de agosto, y en ese espectáculo aprovechará para presentar su nueva canción.

Durante 15 años, Arlene Elizondo fue la imagen femenina del grupo Expresso. (Cortesía Solón Sirias)

Además, entre sus planes está grabar música original. “Me encantaría hacer canciones originales, tengo unas letras que he escrito a lo largo de los años pero como estaba enfocada en Expresso no le daba tanto énfasis a mi carrera. Tengo también muchos colegas que me han ofrecido sus canciones para interpretarlas”, afirmó.

Solón y Arlene Copiado!

Durante varios años, Sirias y Arlene mantuvieron una relación sentimental que era conocida públicamente; sin embargo, desde hace un año y medio la relación se terminó y ambos mantuvieron un contacto estrictamente laboral.

“Él tiene pareja y yo tengo pareja. Siempre he tratado de ser muy profesional en todo, él y yo nos mantuvimos trabajando juntos después de separarnos porque en eso soy muy ‘militar’ como decimos. Una cosa es el trabajo y lo otro es lo personal, en tarima él era mi jefe y yo la cantante”, comentó.

“Yo nunca tuve una corona en Expresso por haber sido pareja de Solón, siempre tratamos de separar lo laboral. Yo respeto mucho su vida privada, le deseo lo mejor. A Expresso entré como una dama y de Expresso salgo como una dama”, explicó Arlene ante la consulta sobre si su salida tenía algo que ver con ella y Sirias en lo personal.

La artista agregó que su renuncia se dio en buenos términos y en el momento correcto. “Cerramos con un apretón de manos. Yo a Expresso lo quiero muchísimo porque me dio de comer por muchos años. Somos una familia”, aseveró.

De hecho, Arlene acompañará al grupo en los eventos privados que tienen agendados para agosto, después le pondrá fuerza a sus nuevos horizonte profesionales. “Voy a terminar el mes porque sé que es difícil encontrar a una cantante que se aprenda un repertorio tan variado como el de Expresso, ya que nosotros cantamos desde una cumbia hasta un reguetón o una ranchera. Por esa variedad de ritmos estaré siempre muy agradecida, porque el grupo fue una gran escuela para mí”, enfatizó.