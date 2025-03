Arlene Elizondo llama la atención sobre el vértigo: ‘Es una enfermedad incapacitante’

Arlene Elizondo es una de las cantantes románticas más reconocidas en el país. Ella no sabía que el bruxismo provocaba el vértigo.

Arlene Elizondo había pasado un día tranquilo y normal. La noche del jueves 13 de febrero estaba sobre el escenario en Palo Santo, en Alajuela, dispuesta a encantar con su voz a los enamorados que ya celebraban San Valentín. Cantó el primer tema, pero en la segunda canción todo se volvió un caos a causa de un fuerte episodio de vértigo que sufrió.

Se sintió mareada y extraña. “Me empecé a desvanecer, todo me daba vueltas rapidísimo. Siempre tengo una silla en el escenario, me senté y le dije a mi novio Lorenzo: ‘Agárreme, que me voy a caer’”, recordó Arlene en entrevista con La Nación.

Después de eso todo empeoró. La intérprete empezó a vomitar sobre el escenario y quedó inconsciente.

Su novio, que es doctor, la llevó a emergencias. En el centro médico la atendieron y le informaron que lo que había sufrido era vértigo, algo que Arlene ya sabía, pues lo padece desde hace cinco años, cuando tuvo un accidente en su casa y se golpeó la cabeza. “Quedé padeciendo vértigo postural por los cristales del oído medio, que son los que dan el equilibrio. Después de esa ocasión,¿ me había dado una vez más, hasta el día de ese concierto”, afirmó.

Sin embargo, tras realizarse exámenes y ser valorada por una especialista en orofacial, Arlene descubrió que el problema iba más allá de un simple mareo.

“Mi doctora me llamó y me dijo que necesitaba verme porque estaba segura de que era por el bruxismo (rechinar, crujir o apretar los dientes inconscientemente)”, contó la artista. Ella utiliza una férula para dormir debido a este trastorno, pero desconocía que podía provocar vértigo.

Atención y prevención: los consejos de Arlene Elizondo

La doctora la atendió tres días después del episodio de vértigo. Para ese momento, la cantante llevaba varios días con un fuerte dolor en el cuello.

“Me examinó y, al parecer, el bruxismo fue lo que detonó el vértigo. La férula no estaba ajustada y no realizaba el trabajo correcto en las noches, por lo que, al tensar los músculos de la cara, se produjo una compresión en los nervios que están conectados con el oído”, explicó Arlene.

Actualmente, la artista sigue un tratamiento médico para atender sus problemas de salud y está a la espera de una cita con su otorrinolaringólogo para descartar cualquier otra complicación.

Arlene Elizondo terminó en emergencias en un centro médico después de perder el conocimiento por causa de un episodio de vértigo.

La cantante está tomando medicamentos para las náuseas y el vómito. Además, le aplicaron bótox en la cabeza y en la mandíbula para relajar los músculos que generan la presión.

Sin embargo, además del bruxismo y el vértigo, la cantante también enfrenta la ansiedad que padece desde hace varios años y que, tras el susto y el estrés vivido, se ha agravado. Para esto también está medicada.

“Me da miedo caerme, golpearme la cabeza o que me pase si estoy sola o manejando. Los primeros días me daba miedo cantar porque quedé con el susto de que me pasara de nuevo en tarima”, confesó.

Arlene ha ido retomando su trabajo poco a poco y también su actividad física. En cuanto a los shows, comenzó a cantar sentada en una silla y siempre acompañada por su novio. En casa, su madre estuvo con ella durante la semana siguiente al episodio de vértigo.

“El vértigo es una enfermedad incapacitante. Es importante que quien lo padece busque la ayuda de un profesional que le haga todos los exámenes. Infórmense, porque yo al menos no sabía que el bruxismo también podía provocar vértigo”, manifestó la cantante como un consejo para el público.

Agregó que también es fundamental que los familiares, amigos y personas cercanas a alguien con vértigo no minimicen la situación. “La gente puede pensar que es un simple mareo, pero no. Traten de ser empáticos, de apoyarlos, de cuidarlos y tener paciencia porque uno pierde el control”, finalizó.