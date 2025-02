La cantante costarricense Arlene Elizondo vivió un difícil momento durante su presentación en el local Santo Pecado, el jueves pasado. Describió la situación como “el espectáculo más deprimente” de su carrera.

Tras el incidente, comentó en sus redes sociales que la crisis se debió a un episodio de vértigo.

“Hace unos cuatro años, tuve un accidente en casa. Me golpeé la cabeza, quedé inconsciente y, desde entonces, padezco vértigo postural. Después de eso, volví a tener una crisis hace año y medio o dos años. Y ayer (jueves) me ocurrió de nuevo”, relató en su cuenta de Instagram.

La artista explicó que, durante la segunda canción de su presentación, comenzó a sentir que todo le daba vueltas.

“Seguí cantando, pero pensé: ‘Voy a sentarme, ahorita se me pasa’. En el momento en que me senté, le dije a Lorenzo (su novio): ‘Agárrame porque me voy a caer’. Como él es médico, me sostuvo y me preguntó qué pasaba. Le respondí: ‘No sé, pero estoy mareada’”, narró. Para ese momento, Elizondo ya estaba pálida y sudando. Le dieron un confite, pero perdió el conocimiento y comenzó a vomitar.

La mala noche de Arlene Elizondo: 'Ayer di el show más deprimente que he dado'

“Me vomité en la ropa, en la tarima. Vomitaba y escuchaba a la gente como si estuviera lejos (...) De verdad, qué vergüenza. No podía levantarme porque todo me daba vueltas”, expresó.

Su novio decidió llevarla al hospital. Salió del local en silla de ruedas mientras seguía vomitando. En el centro médico, los doctores confirmaron que la crisis se debió a un episodio de vértigo.

Ya medicada y en mejores condiciones, la cantante afirmó que esta ha sido su peor crisis hasta el momento.

“Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, confesó en los videos donde relató que su día transcurrió con normalidad hasta que el vértigo apareció sin previo aviso.

La exparticipante de Tu cara me suena explicó que, durante los próximos días, necesitará asistencia para levantarse, caminar y manejar. También, deberá permanecer medicada, aunque podrá continuar con su trabajo.