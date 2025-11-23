Cantante colombiano sorprende al regalar millonario obsequio a una fan en pleno concierto: vea el momento

El cantante colombiano Blessd sorprendió al público al regalarle una casa a una fanática durante su concierto y subrayó que se trataba de un gesto genuino.

Blessd, uno de los exponentes más influyentes del género urbano colombiano, protagonizó un gesto inolvidable durante su concierto del sábado 22 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

Entre ovaciones y emoción, le regaló una casa a una asistente del público, sorprendiendo tanto a los espectadores como a la afortunada ganadora, quien no pudo ocultar su alegría al escuchar la noticia.

En medio de su presentación y poco después de interpretar varios de sus éxitos recientes, Blessd decidió hacer público el obsequio frente a miles de asistentes de su primer concierto en un estadio.

Al invitar a la beneficiada al escenario, Blessd pronunció palabras que desataron una ovación inmediata: “Es una manera mía de retribuirle a usted que hay uno acá”. Así, reafirmó su intención de cumplir un sueño importante para alguien de su público que lo ha acompañado en su carrera.

El artista añadió: “Eso no es nada para lo que se merece. Creo que darles un sueño tan grande como una casa es algo muy chimba. Así que yo quiero un aplauso para ella”.

Tras su mensaje, Blessd abrazó a la ganadora, visiblemente sorprendida y emocionada por lo ocurrido, e insistió en que la entrega del inmueble era un acto genuino.

Además, coordinó con su equipo para ajustar todos los detalles tras el evento y expresó con cariño: “Mi cielo, ahorita ya vamos a cuadrar todo. Disfrute de su casa, mi amor. Yo sé que le va a gustar mucho. Regálenme una bulla para ella”.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los internautas también se sorprendieron por el obsequio.