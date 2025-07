Candidata a Miss Universe Costa Rica es sobreviviente de cáncer: ‘Es una historia que me marcó profundamente’

Mónica Solano es una de las candidatas a Miss Universe Costa Rica 2025 . Su cabello luce perfecto y su sonrisa es amplia y luminosa. Su personalidad refleja aún más las palabras que ella misma expresa: “Las personas que han atravesado situaciones más difíciles en la vida son las que tienen la sonrisa más linda”.

Habla con orgullo de su tierra, Pérez Zeledón. Cuenta cómo anda en botas de hule por su finca, donde siembra café. En contraste, al conversar con este medio, abrió su corazón para compartir la parte más dura de su historia: el cáncer.

LEA MÁS: Candidatas al Miss Universe Costa Rica narran desgarradoras luchas contra el cáncer y el duelo

No le gusta hablar del tema, pero su testimonio conmueve. Su historia puede inspirar y ayudar a quienes han vivido procesos similares.

Mónica Solano es vecina de Pérez Zeledón y madre de dos niñas de 10 y 13 años. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Primero fue su madre quien enfermó de cáncer. Años después, Mónica recibió su propio diagnóstico.

Así es como recuerda el diagnóstico de su madre: “Ese fue un momento muy duro para mis hermanos y para mí. En ese entonces yo vivía en Pérez Zeledón y mi mamá estaba en Esparza. Mami fue diagnosticada con cáncer cuando yo todavía estaba en el colegio. La dieron de alta, pero tiempo después se le desarrolló metástasis”, recordó.

“Ella no quería que yo me enterara porque, al ser la más enfermiza de pequeña, la asmática, trataba de protegerme. Incluso les pidió a mis hermanos que no me contaran. Llegó a estar internada y, en ese punto, ya se encontraba en una fase avanzada. Es una historia que me duele y me ha marcado profundamente”, explicó la mujer de 33 años.

LEA MÁS: Camino al Miss Universe Costa Rica 2025: Desde una modelo tatuada hasta historias de abuso sexual infantil

Mónica es madre de dos niñas. En el 2022 recibió la noticia que cambió su vida y su forma de ver el mundo.

“En el año 2022 me diagnosticaron cáncer. Muy pocas personas lo saben; mi directora lo supo porque justo en ese momento yo participaba en otro certamen. Ese año fue particularmente difícil para mí. Se terminó la relación con mi pareja y, en esa misma semana, recibí la noticia del diagnóstico. Fue un golpe muy duro”, dijo entre lágrimas.

Mónica Solano es muy feliz al hablar de Pérez Zeledón. Ella afirma: 'Mis tacones son botas de hule, mi maquillaje es bloqueador y mi accesorio en el cabello es un chonete'. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Solano considera que su propósito es ayudar a otros y cree que estas pruebas la prepararon para hacerlo.

“Siento que si Dios me permitió vivir lo que pasé con mi mamá y luego enfrentar mi propio diagnóstico, es porque tengo un propósito. Incluso, durante la enfermedad de mi madre, me tocó cuidar a mis hermanitos pequeños durante seis meses, mientras encontrábamos quién pudiera ayudarnos. Después, en 2022, con todo lo que pasó (la separación y el diagnóstico) fue un tiempo muy difícil. Ayudar a las personas es algo que me llena”, expresó.

El cáncer que afectó a Mónica se localizó en su ovario. Al inicio debía ir al médico cada mes, pero ahora lo hace cada seis meses. Su diagnóstico actual indica que es sobreviviente de cáncer. Su estado de salud es bueno.

“Le doy gracias a Dios por permitirme vivir estas experiencias. Si me dio estas pruebas es para que pueda ayudar a otros. Esa, sin duda, es mi historia de vida”, concluyó Solano.

Mónica aspira a ganar el certamen de belleza el próximo 19 de julio . Quiere llevar su historia, su fuerza y el nombre de Pérez Zeledón a lo más alto.