Caballos, sombreros, botas y fiesta: así se vivió el Tope de Palmares 2026

El Tope de Palmares 2026 volvió a desbordar alegría y tradición bajo un sol intenso que marcó la jornada de este sábado 17 de enero. Desde temprano, caballistas de todo el país se dieron cita para recorrer las calles principales con sus elegantes caballos, entre ellos imponentes ejemplares españoles que llamaron la atención del público.

El calor no fue obstáculo para los asistentes que se reunieron a los costados del desfile con bebidas frías en mano, disfrutando del ambiente festivo que anunciaba el inicio de las esperadas Fiestas de Palmares.

La música no faltó en ningún rincón. Varios artistas nacionales animaron el recorrido con ritmos que iban desde la cumbia hasta las rancheras, poniendo a bailar tanto a los jinetes como al público. El colorido atuendo de los asistentes —sombreros, botas y camisas vaqueras— dio al evento un aire de auténtico rodeo, mientras las risas, el sonido de los cascos y los aplausos se mezclaron en una atmósfera típicamente tica.

A continuación, algunas imágenes que retratan el tradicional evento, que nunca puede faltar en el “pueblo para hacer amigos”.

Un sol radiante acompañó a los jinetes en el Tope de Palmares, uno de los desfiles equinos más esperados del año. (Jorge Navarro)

Este poni blanco fue irresistible para las masas. Tocarlo y hasta acariciarlo fue una tentación para los asistentes al Tope de Palmares. (Jorge Navarro)

Era un tope, pero un gallo en la cabeza de este hombre se robó las miradas de muchos. (Jorge Navarro)

Entre los jinetes estuvo el exalcalde de San José, Johnny Araya. (Jorge Navarro)

Centenares de caballistas se dieron cita al Tope de Palmares. La elegancia de los atuendos vaqueros no faltó. (Jorge Navarro)

El Tope de Palmares fue transmitido en vivo por Teletica. Comediantes y presentadores del canal animaron al público. (Jorge Navarro)

Las familias se reunieron desde temprano para disfrutar del desfile. Unas sillitas, para más comodidad, no podían faltar. (Jorge Navarro)