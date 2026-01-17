Viva

Caballos, sombreros, botas y fiesta: así se vivió el Tope de Palmares 2026

Desde temprano, jinetes de todo el país se reunieron para cabalgar por las principales calles de Palmares

Por Fátima Jiménez

El Tope de Palmares 2026 volvió a desbordar alegría y tradición bajo un sol intenso que marcó la jornada de este sábado 17 de enero. Desde temprano, caballistas de todo el país se dieron cita para recorrer las calles principales con sus elegantes caballos, entre ellos imponentes ejemplares españoles que llamaron la atención del público.








