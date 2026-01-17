Caballos, sombreros, botas y fiesta: así se vivió el Tope de Palmares 2026

El Tope de Palmares 2026 volvió a desbordar alegría y tradición bajo un sol intenso que marcó la jornada de este sábado 17 de enero. Desde temprano, caballistas de todo el país se dieron cita para recorrer las calles principales con sus elegantes caballos, entre ellos imponentes ejemplares españoles que llamaron la atención del público.
El calor no fue obstáculo para los asistentes que se reunieron a los costados del desfile con bebidas frías en mano, disfrutando del ambiente festivo que anunciaba el inicio de las esperadas Fiestas de Palmares.
La música no faltó en ningún rincón. Variosartistas nacionales animaron el recorrido con ritmos que iban desde la cumbia hasta las rancheras, poniendo a bailar tanto a los jinetes como al público. El colorido atuendo de los asistentes —sombreros, botas y camisas vaqueras— dio al evento un aire de auténtico rodeo, mientras las risas, el sonido de los cascos y los aplausos se mezclaron en una atmósfera típicamente tica.
A continuación, algunas imágenes que retratan el tradicional evento, que nunca puede faltar en el “pueblo para hacer amigos”.
Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.
