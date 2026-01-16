Tope de Palmares 2026: canal y horarios para ver el evento este sábado

El Tope de Palmares 2026 se transmitirá únicamente por un canal.

El Tope de Palmares 2026 galopará este 17 de enero por el corazón de la ciudad del occidente de Alajuela y también, por supuesto, tendrá una transmisión televisiva para el público que no esté presente en la actividad.

Para esta edición, al igual que el año anterior, Teletica tendrá la transmisión exclusiva del evento, la cual iniciará a la 1 p. m. y concluirá a las 3 p. m.

La transmisión de Canal 7 será comandada por el presentador Carlos Álvarez y la periodista Susana Peña. A ellos se sumarán Michael Blake y Marvin Hidalgo, quienes harán reportes desde las calles palmareñas.

El destacado equipo que tendrá Teletica se completa con la especialista Mariley Hidalgo, quien fungirá como comentarista; y el humorista Daniel Montoya, quien hará de las suyas con su personaje Guanelgue.

Luego del desfile, la televisora de La Sabana seguirá transmitiendo desde el “Pueblo para hacer amigos”. De 8 p. m. a 10 p. m., pasará por la pantalla de Teletica la segunda jornada de corridas taurinas del llamado Verano Toreado.

Al Tope de Palmares le sigue faltando público

Además del tradicional tope, las Fiestas de Palmares están cargadas de actividades, entre las que destacan una gran variedad de conciertos. El domingo 18 la tarima del cantón alajuelense recibirá al salsero Óscar D’León.

El concierto inicia al mediodía, con agrupaciones abridoras, mientras que el artista venezolano subirá al escenario alrededor de las 3 p. m. Las entradas tienen un costo de 2x1 en dos sectores: gramilla a ¢20.000 y decks a ¢40.000.

El cierre de los espectáculos internacionales quedará en manos del grupo colombiano Piso 21. La entrada tiene un valor de entre ¢18.000 y ¢42.000. La presentación se realizará el domingo 25, desde el mediodía.