Viva

Tope de Palmares 2026: canal y horarios para ver el evento este sábado

El desfile equino sumará una edición más. Vea aquí los detalles de la actividad

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Tope de Palmares 2025
El Tope de Palmares 2026 se transmitirá únicamente por un canal. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tope de PalmaresFiestas de PalmaresTope de Palmares 2026Teletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.