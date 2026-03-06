Viva

BTS: ¿Cuánto tiempo durará su concierto en Gwanghwamun, Corea del Sur, que se transmitirá en Netflix?

La presentación marcará el regreso de BTS tras el servicio militar. El evento gratuito podría reunir a 260.000 personas en el centro de Seúl

Por El Universal / México / GDA
El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'.
El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'. (Weverse/Weverse)







