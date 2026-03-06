BTS: ¿Cuánto tiempo durará su concierto en Gwanghwamun, Corea del Sur, que se transmitirá en Netflix?

El concierto 'BTS the Comeback Live' en Seúl durará cerca de una hora. Netflix transmitirá el espectáculo que celebrará el lanzamiento del álbum 'Arirang'.

El esperado concierto gratuito de BTS en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl, tendrá una duración aproximada de una hora, según confirmó la empresa Hybe. La presentación se realizará el 21 de marzo y también llegará a Netflix bajo el nombre BTS the Comeback Live.

Las autoridades surcoreanas priorizan la seguridad del evento debido a la alta convocatoria que generan Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El espectáculo podría reunir hasta 260.000 personas en los alrededores del recinto.

El concierto marcará el regreso del grupo a los escenarios tras completar el servicio militar obligatorio. La presentación incluirá canciones del nuevo álbum Arirang, cuyo lanzamiento se programó para el día anterior.

Duración del concierto que transmitirá Netflix

La compañía Hybe informó que el espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora. La decisión busca evitar problemas logísticos en un evento que concentrará a miles de fanáticos en el centro de la capital surcoreana.

La empresa indicó que el horario se definió tras evaluar factores como la gestión del escenario, la seguridad del público y el control del recinto, según información divulgada por el diario The Korean Times.

Debido a la magnitud de la convocatoria, las autoridades estudian instalar pantallas gigantes cerca del ayuntamiento de Seúl. El objetivo es que más asistentes puedan seguir la transmisión en vivo del concierto.

El regreso de BTS con el álbum ‘Arirang’

El espectáculo presentará varias canciones del álbum Arirang, que simboliza el regreso oficial de BTS tras el periodo de servicio militar de sus integrantes.

El disco busca resaltar las raíces culturales coreanas, así como la nostalgia y el vínculo con sus seguidoras, quienes acompañaron al grupo durante el proceso de pausa artística.

Después del concierto en Seúl, BTS iniciará una gira mundial. México figura entre los primeros destinos del tour con tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo.

El 3 de marzo, la banda publicó en sus redes sociales el listado oficial de canciones del nuevo álbum.

El proyecto destaca por la participación directa de los integrantes en la producción musical. SUGA, j-hope y Jungkook aparecen como autores en gran parte del repertorio.

Por su parte, RM figura como compositor en 13 de las 14 pistas incluidas en el disco.

En Corea del Sur también se preparan actividades para turistas y seguidores que viajarán al país para celebrar el regreso del grupo.

BTS volverá a Latinoamérica en 2026. Le explicamos qué se sabe sobre precios, preventas y dónde seguir la información oficial. (Weverse/BTS)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.