BTS anuncia concierto gratuito en Seúl para presentar ‘ARIRANG’: esto es lo que se sabe del evento

BTS regresa como septeto completo con un show gratuito en Seúl y transmisión global por Netflix.

Después de casi cuatro años, BTS volverá a los escenarios como grupo completo con un concierto gratuito el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl.

El espectáculo, titulado BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG, se realizará un día después del lanzamiento oficial del álbum ARIRANG. La presentación marcará además la primera transmisión en vivo de un concierto de un solo grupo en Netflix, plataforma que lo emitirá en más de 190 países.

Los seguidores podrán presenciar el evento tanto de manera presencial como en línea.

La plaza central de Seúl se convertirá en escenario masivo

La Plaza Gwanghwamun se transformará en un escenario al aire libre dividido en zonas de pie y sectores con asientos reservados. Cada modalidad tendrá procedimientos de acceso diferenciados.

Se espera la asistencia de hasta 260.000 personas en las áreas generales. Los asientos reservados estarían limitados a 15.000 espacios.

La organización prevé actividades adicionales en la ciudad para conmemorar el regreso del grupo.

Cómo acceder a las entradas

El evento estará disponible mediante dos canales: reservas generales gratuitas y un sorteo internacional exclusivo a través de Weverse.

Las reservas estarán abiertas a partir de las 8 p. m. (KST) del 23 de febrero a través de NOL Ticket, servicio oficial coreano encargado del evento.

La plataforma dispone de una interfaz internacional denominada NOL World. Las instrucciones completas para realizar la reserva se publicarán el 20 de febrero al mediodía en Weverse y en NOL Ticket.

Operativo de seguridad especial

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl formará un grupo de trabajo especial para garantizar la seguridad.

Según reportó The Korea Times, se desplegarán fuerzas antiterroristas y equipos especializados en delitos violentos. Se realizarán inspecciones, monitoreo de comportamientos sospechosos y control de explosivos.

La plaza se dividirá en cuatro zonas según la densidad del público: central, caliente, templada y fría. También se aplicarán medidas para prevenir fraudes o irregularidades en la venta de entradas.

