Viva

BTS anuncia concierto gratuito en Seúl para presentar ‘ARIRANG’: esto es lo que se sabe del evento

La agrupación se presentará el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun y el show será transmitido por Netflix

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y El Universal / México / GDA
Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM y J-Hope, miembros del grupo BTS, actúan en el programa «Good Morning America» el 15 de mayo de 2019 en la ciudad de Nueva York.
BTS regresa como septeto completo con un show gratuito en Seúl y transmisión global por Netflix. (NOAM GALAI/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBTSBangtan SonyeondanBangtan Boyskpopk-pop
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.