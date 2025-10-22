Viva

Bryan Ganoza volvió al estudio de grabación: ‘Llegó la hora de crear un nuevo hit mundial’

El costarricense compartió una fotografía en la que se le ve sonriente, en Las Vegas

Por Jessica Rojas Ch.
A Bryan Ganoza le va muy bien como bailarín exótico en Las Vegas, pero eso no lo detiene en la lucha por consagrar su carrera musical. (Archivo)







Bryan Ganoza
