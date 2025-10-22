Bryan Ganoza volvió al estudio de grabación: ‘Llegó la hora de crear un nuevo hit mundial’

A Bryan Ganoza le va muy bien como bailarín exótico en Las Vegas, pero eso no lo detiene en la lucha por consagrar su carrera musical.

Bryan Ganoza se trae algo entre manos. El modelo y bailarín costarricense, que reside en Las Vegas, Estados Unidos, afirmó que está planeando algo que convertirá el 2026 en “el año del Macabro”.

El artista subió una imagen a sus redes sociales en la que se le ve en un estudio de grabación. Está sentado frente a un micrófono y sostiene en su mano una hoja de papel que podría asumirse tiene la letra de una canción.

“Ya saben lo que ando haciendo. ¿Están listos para lo que viene?”, escribió sobre la imagen.

Agregó: “Llegó la hora, macabros, de crear un nuevo hit mundial”.

Cabe recordar que Ganoza tiene una carrera como cantante y que su canción El cabro más macabro, bajo el seudónimo de Ganoza B, se convirtió en viral. Además, ha publicado otros temas como El triángulo y 512.

Además, el costarricense ha forjado una carrera en Las Vegas, como bailarín de clubes nocturnos.