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Britney Spears enfrenta acusación por conducir bajo influencia de sustancias

La cantante fue acusada formalmente por la Fiscalía del Condado de Ventura por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol

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Por Fiorella Montoya
Britney Spears
Britney Spears fue arrestada el pasado 4 de marzo. (archivo)







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Britney SpearsFiscalía del Condado de Ventura
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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