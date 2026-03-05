Viva

Arrestan a Britney Spears en California

La cantante fue detenida en el condado de Ventura y liberada horas después. El caso surge tras un reciente proceso judicial contra un presunto acosador

Por Primera Hora / Puerto Rico / GDA
Britney Spears
Britney Spears enfrentó un arresto en California por presunto DUI. La artista quedó en libertad horas después mientras continúa bajo atención mediática.







