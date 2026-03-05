Arrestan a Britney Spears en California

Britney Spears enfrentó un arresto en California por presunto DUI. La artista quedó en libertad horas después mientras continúa bajo atención mediática.

La cantante Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, California, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol, delito conocido como DUI. La información trascendió por medio del medio especializado en celebridades TMZ.

El arresto ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando agentes policiales de California detuvieron a la artista. Posteriormente, Spears ingresó al sistema de registro del Departamento del Sheriff del condado de Ventura cerca de las 3 a. m. del jueves.

De acuerdo con los registros de la cárcel, la cantante recuperó la libertad cerca de las 6 a. m. del mismo día.

Hasta el momento, ni Britney Spears ni su equipo de trabajo emitieron declaraciones públicas sobre el arresto.

El incidente se dio poco después de que la artista obtuviera una victoria legal en un proceso judicial relacionado con un presunto acosador.

Un tribunal concedió a Spears una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana. El sujeto apareció sin autorización en la residencia de la cantante en Los Ángeles. Además, publicó varios mensajes considerados perturbadores en redes sociales.

Según documentos judiciales presentados por Spears, el hombre, de 51 años, la acosó en línea desde 2013. El individuo también enfrentó un arresto previo en 2025 por presunto allanamiento de morada en la propiedad de la cantante.

La artista, conocida por éxitos como Toxic, también enfrentó problemas legales en el pasado.

En 2007, Spears afrontó cuatro cargos menores después de un supuesto incidente de atropello contra un automóvil estacionado en Los Ángeles. Las autoridades retiraron los cargos luego de que la cantante pagó los daños al propietario del vehículo. Un jurado también la absolvió del cargo de conducir sin licencia en California.

Tras aquel episodio, Spears perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline. La decisión judicial ocurrió después de varios episodios públicos considerados preocupantes y de señalamientos sobre presunto consumo de alcohol y sustancias.

