Britney Spears preocupa tras mostrar hematomas y rodilla vendada: el video que genera dudas entre sus seguidores

La cantante explicó que cayó por unas escaleras y mostró preocupación por la posible fractura en su pierna

Britney Spears generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video casero en el que aparece bailando con hematomas en los brazos y un vendaje en la rodilla derecha.

En el clip, compartido en su cuenta de Instagram, se le ve usando un vestido rosa y, en ciertos momentos, parece contener el llanto mientras realiza gestos que sugieren oración.

La artista, de 43 años, explicó en la descripción de la publicación que cayó por unas escaleras, lo que provocó la lesión. Indicó que su pierna “estalla de vez en cuando” y mencionó que desconoce si está fracturada.

En el mismo mensaje, comentó que sus dos hijos se marcharon a Maui, por lo que, según escribió, se expresa y ora a través del arte. El contenido ha generado una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes expresaron inquietud por su estado físico y emocional.

En la red social X, algunos usuarios manifestaron su inquietud. Uno dijo esperar que la cantante reciba cuidados adecuados. Otro escribió que el video resulta doloroso de ver, mientras que otro más señaló que Britney necesita ayuda.

No se ha confirmado cuándo los hijos de la cantante, Sean (20 años) y Jayden (19 años), estuvieron con ella. Ambos permanecieron alejados de su madre durante dos años.

Anteriormente, tanto fans como familiares habían expresado preocupación por el entorno de la artista, al observar desorden en su residencia y presuntas heces de perro en el piso en otras grabaciones.

LEA MÁS: Fans de Taylor Swift acusan a la nieta de Trump de ‘robarle’ a Travis Kelce con el lanzamiento de una línea de ropa

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.