Britney Spears preocupa tras mostrar hematomas y rodilla vendada: el video que genera dudas entre sus seguidores

Un video de la cantante con lesiones visibles reavivó la preocupación sobre su salud física y emocional

Por O Globo / Brasil / GDA
La cantante explicó que cayó por unas escaleras y mostró preocupación por la posible fractura en su pierna
La cantante explicó que cayó por unas escaleras y mostró preocupación por la posible fractura en su pierna (Instagram/@britneyspears)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

