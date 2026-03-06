Brillos, tacones y alta moda: Costa Rica Fashion Week festeja sus 25 años

El glamour, los brillos, los tacones y los trajes elegantes celebran su 25.º aniversario en el Costa Rica Fashion Week. El evento de moda más importante del país se llevará a cabo en la Antigua Aduana del 26 al 28 de marzo y contará con 13 pasarelas internacionales y ocho nacionales.

A través de los años, en el Costa Rica Fashion Week han pasado más de 500 diseñadores, además de unir en una sola comunidad a profesionales como fotógrafos, modelos, stylists, prensa, maquillistas, influencers, productores y relacionistas públicos.

En esta ocasión, la plataforma se unirá al Festival Internacional de las Artes (FIA), de manera que mostrará la moda como una disciplina de arte y cultura, y como un motor de producción económica en el que los artistas nacionales han logrado exportar sus creaciones e internacionalizarse.

La pasarela inaugural será protagonizada por el grupo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el cual ha participado ininterrumpidamente en las 25 ediciones. El horario el evento, en sus tres días, será de 3 p. m. a 10 p. m..

La nueva edición contará también con alianzas que aportarán desde su visión al espectáculo; por ejemplo, la Embajada de Paraguay y el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) articularon un bloque completo de este país suramericano, el cual integrará arte en tejidos, joyas y música en una misma pasarela.

Además, el evento contará con el respaldo de las embajadas de República Dominicana, El Salvador, México y España, así como el de otras plataformas internacionales como el México Fashion Show y el Nicaragua Diseña. También se habilitará el Costa Rica Fashion Market y una exhibición textil en La Casa del Cuño.

El Costa Rica Fashion Week se realizará en la Antigua Aduana, en San José. (Cortesía Costa Rica Fashion Week/Cortesía Costa Rica Fashion Week)

Estos son los artistas que expondrán sus diseños:

Diseñadores internacionales:

Giannina Azar (República Dominicana)

Santo Sunday (República Dominicana)

Zingara (México)

Regina Dondé México (México)

Morena Toro (Paraguay)

Toni Gie (Paraguay)

Maura Marti (Paraguay)

Mau by Mau (El Salvador)

Moskem (El Salvador)

Tuly (Guatemala)

Escuela Superior de Moda de Sevilla (España)

Ilianna María (Estados Unidos)

Wild (Nicaragua)

Diseñadores nacionales:

Instituto Nacional de Aprendizaje

Urban Class

Hi-Tec x Numb

Carolina Montalvo

Positive Minds

Jeeya

Del Rio

Man Yu x INA

Para acceder a las actividades, los asistentes deben adquirir su entrada digital gratuita a través de Starticket ; los espacios son limitados y el ingreso es exclusivo para mayores de 18 años.