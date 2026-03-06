Viva

Brillos, tacones y alta moda: Costa Rica Fashion Week festeja sus 25 años

Durante tres días, el evento reunirá a diseñadores de América y Europa en una celebración del talento, la creatividad y la industria de la moda

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Costa Rica Fashion Week 2026 contará con 21 pasarelas nacionales e internacionales.
Costa Rica Fashion Week 2026 contará con 21 pasarelas nacionales e internacionales. (Cortesía Costa Rica Fashion Week/Cortesía Costa Rica Fashion Week)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa Rica Fashion Week
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.