Cinco fotografías sobre este momento de la moda nacional: Costa Rica Fashion Week premió ‘Moda en mi región’

'Oro Pineal', de Andrés Valverde, ganó el concurso de Costa Rica Fashion Week que celebra a la fotografía editorial.

La fotografía editorial de la moda, esa que ayuda a transmitir el concepto y construir la atmósfera de las prendas, volvió a ser premiada en el certamen Moda en mi región, organizado por Costa Rica Fashion Week (CRFW).

Al plasmar su visión sobre el territorio, la identidad y la sostenibilidad en diálogo con la industria textil, los lentes de Andrés Valverde, Willie Zúñiga, Joel Ramírez, Hedriks Marín y Christian Elizondo fueron destacados en la quinta edición del concurso.

El primer lugar fue otorgado al fotógrafo Andrés Valverde por su obra Oro Pineal, seguido por Willie Zúñiga, quien obtuvo el segundo puesto con Piel que brota de la piedra. Además, las cinco obras se exhibieron en una galería digital a través de las pantallas del Cine Magaly, donde se proyectaron antes de cada función durante cerca de un mes.

Esta plataforma, que impulsa tanto a fotógrafos establecidos como a talentos emergentes, se consolida una vitrina de exposición dentro de la economía creativa del país, al tiempo que propicia que nazcan alianzas entre diseñadores, modelos, estilistas, maquillistas y fotógrafos nacionales e internacionales.

La moda como vehículo de transformación

La Antigua Aduana, recinto que durante décadas resguardó los rollos de tela, insumos y materiales que dieron forma al desarrollo de la industria de confección en Costa Rica, volverá a acoger el CRFW del 26 al 28 de marzo, como parte del Festival Internacional de las Artes (FIA).

En el marco de su 25.º aniversario, el evento contará con diversos puntos de recolección de ropa, con el propósito de otorgar una segunda vida a las prendas mediante alianzas con albergues sociales, mujeres privadas de libertad y personas en condición de calle a través del programa Fashion Solidaria.

Fotografía de Willie Zúñiga, que obtuvo el segundo lugar. (Cortesía/Costa Rica Fashion Week)

La fotografía de Joel Ramírez toma como ambiente las escaleras antiguas de San José. (Cortesía/Costa Rica Fashion Week)

A través de su fotografía, Hedriks Marín busca representar la convivencia humana con el medio ambiente. (Cortesía/Costa Rica Fashion Week)