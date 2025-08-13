‘Brillantina, amor a todo gas’, el show inmersivo que lo hará bailar al estilo ‘Grease’

¿Recuerda el seductor peinado de John Travolta, los peinados extravagantes y la música emblemática de los años 50? Se trata de elementos que encienden la nostalgia y señalan directamente Grease ( Vaselina ) , la película musical que un grupo de ticos desea recrear en Costa Rica.

Desde el 14 de agosto, el Salón Kalote del Museo de los Niños será el escenario de Brillantina, amor a todo gas, un espectáculo que promete sorpresas y recuerdos al ritmo de Summer Nights, We Go Together y You’re The One That I Want.

“Es una experiencia inmersiva, hay música, la gente puede tener acceso a estaciones de maquillaje basado en la película. Este montaje es muy famoso en el mundo, en Broadway, en Londres y también en México. Se ha hecho muchas veces”, dijo Gerardo Cruz, el director artístico del espectáculo.

El repertorio de 'Brillantina, Amor a todo gas ' combina éxitos de 'Grease', Elvis Presley y rock and roll clásico. (Cortesía/Cortesía)

Además, quienes asistan, podrán vivir la experiencia desde cero, pues habrá estaciones de maquillaje donde los asistentes podrán recrear los looks de esos años, gracias a áreas equipadas con jackets, pañuelos y lentes. Además, para los hambrientos, habrá varios puestos de comida de la época.

“Desde que vos entrás y llegás al museo, vas a estar como si estuvieras en el set de una película musical, lo que queremos es que sea como un híbrido entre una experiencia de ir al teatro y estar dentro del teatro, donde los actores pueden estar cerca de vos”, explicó Cruz.

El director añadió que los asistentes “van a poder tomarse fotos en el carro, en la escuela Rider High, en la cafetería, en las graderías del campo de fútbol, en el salón de baile. Te da una perspectiva que no es como sentarte en una butaca y ver el espectáculo, sino que todo pasa a la par. Es como estar en un set de televisión”.

La interacción con los personajes, que se mantendrá durante los cuatro sets del montaje, es parte de lo que más llama la atención, pues el público podrá participar de las coreografías y contestar algunas preguntas de los actores, por ejemplo: “¿Recordás a tu primer amor?“.

Todo esto en medio del repertorio de la película Grease, con éxitos de Elvis Presley y otras canciones históricas del rock an roll.

'Brillantina, Amor a todo gas' es un show que recordará a John Travolta y Olivia Newton-John, interpretado esta vez por Steven Campos y María Arriaga. (Cortesía/Cortesía)

Elenco de lujo

La puesta en escena tardó poco más de tres meses de preparación, con un elenco de 30 personas con formación en teatro musical.

Entre los protagonistas destacan varios artistas nacionales: el director artístico Gerardo Cruz, la coreógrafa Paula Alfaro y figuras destacadas del teatro musical y la televisión, como María Arriaga (In the heights y Cenicienta), en el papel de Sandy Olsson; y Steven Campos ( Los Tres Encantos y Nace una estrella ) , como Danny Zu ko .

Completan el elenco Jimena Quesada (Little Shop of horros), Ariana Rodríguez (Maikol Yordan) y Julián Valverde (periodista y presentador de Buen Día).

“Todos los chicos ya han participado en diferentes producciones. La idea es esa, un espectáculo de calidad con elenco de calidad”, finalizó Cruz.

La obra se presentará del 14 de agosto al lunes 18. Un total de 80 personas por función será parte de la experiencia.

A continuación las fechas y horarios de las funciones:

Jueves 14 de agosto, a las 7:30 p. m.

Sábado 16 de agosto, dos funciones a las 5 p. m. y 8 p. m.

Domingo 17 de agosto, dos funciones a las 3 p. m. y 6 p. m.

Lunes 18 de agosto, a las 7:30 p. m.

Las entradas tienen un costo ¢25.000 y se venden en boleteria.museocr.org o en la boletería del Museo de los Niños.