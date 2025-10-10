Belinda denunció a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática tras revelaciones en su libro

La denuncia de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital marca un nuevo episodio en su conflictiva historia sentimental y mediática.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concedió medidas de protección a la cantante Belinda después de que presentó una denuncia contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática.

De acuerdo con el despacho Maceo, Torres & Asociados, la denuncia fue interpuesta el 2 de octubre tras considerar que se vulneró su vida privada y dignidad. La institución judicial ordenó al intérprete no acercarse ni comunicarse con la artista, abstenerse de realizar actos ofensivos y eliminar de sus redes sociales cualquier contenido que la mencione.

El origen del conflicto

Las acciones legales se conocieron días después del lanzamiento del libro Tragos amargos, la autobiografía de Lupillo Rivera, donde el artista relató aspectos íntimos de la relación que mantuvo con Belinda desde 2019, cuando ambos participaron como coaches en el programa La Voz México.

El despacho legal de la cantante señaló que ser una figura pública no autoriza a revelar su vida personal sin consentimiento expreso. Añadió que tales actos constituyen una forma de violencia de género y una violación a los derechos humanos. Subrayó, además, que la libertad de expresión no puede justificar conductas que generen violencia digital.

Hasta el momento, Rivera no se ha pronunciado sobre la denuncia. En declaraciones previas al programa Ventaneando, afirmó que no temía demandas y sostuvo que actuaba sin pedir permiso.

El conflicto entre ambos volvió a encenderse después de que Belinda calificó al cantante como una persona “irrelevante” al ser abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Rivera respondió con sarcasmo, señalando que coincidía con ella y que “no estaba a su altura”.

En su libro, el artista mexicano asegura que su relación con la intérprete fue breve pero intensa, e incluso mencionó que planearon tener gemelas, aunque el vínculo terminó por una supuesta infidelidad.

Rivera recordó también el tatuaje del rostro de Belinda que se hizo en 2019 y que más tarde decidió cubrir. Explicó que lo hizo por respeto a su entonces pareja, Giselle Soto, y no por resentimiento.

Una historia de controversias

Desde su participación en La Voz México, la relación entre ambos ha estado rodeada de rumores, videos filtrados y declaraciones contradictorias.

2019: Rivera se tatuó el rostro de Belinda, gesto que desató especulaciones sobre un romance. Ambos negaron la relación.

2021: el cantante cubrió el tatuaje y lo mostró públicamente, describiendo el acto como un “cierre de ciclo”.

2024: en el reality La Casa de los Famosos, Rivera afirmó por primera vez que sí fueron pareja.

2025: publicó su autobiografía Tragos amargos, donde expuso detalles de la supuesta relación, lo que motivó la denuncia formal presentada por Belinda.

El caso permanece en investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad México, mientras la intérprete mantiene protección legal para evitar cualquier nuevo acto de hostigamiento mediático o digital.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.