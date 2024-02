Lupillo Rivera es objeto de críticas por revelar detalles íntimos de su relación con Belinda

El cantante Lupillo Rivera recientemente se convirtió en objeto de críticas en las redes sociales por su decisión de revelar detalles íntimos durante su participación en el programa La Casa de los Famosos del 2023 sobre su relación pasada con la cantante Belinda.

Lupillo Rivera y Belinda tuvieron una relación amorosa de seis meses.

A pesar de que su romance apenas alcanzó los seis meses, su impacto en Lupillo fue tan profundo que no solo optó por inmortalizar el rostro de la artista en uno de sus brazos mediante un tatuaje, sino que también continúa rememorando los momentos compartidos.

Durante una conversación sostenida con sus compañeros en el reality televisivo de Telemundo, el conocido “Toro del corrido” optó por compartir detalles acerca de cómo se dio su primer encuentro con la artista.

El originario de Estados Unidos y la española coincidieron por primera vez en el 2019, durante su participación en el programa La Voz México de TV Azteca. Según Lupillo, en ese momento Belinda poseía una percepción completamente errónea de su persona, llegando incluso a tacharlo de machista. Fue entonces cuando, con la intención de modificar esa percepción y cautivado por la belleza de la joven, decidió invitarla a salir.

“La llevé a cenar, dimos un paseo, estuvimos platicando un buen rato y cuando vi que las aguas estaban hirviendo, dije: ‘Tenemos que apagarlas’”. Asimismo, añadió: “En mi mente dije: ‘Tengo que agarrar y dejar bien marcada la huella’. Y fue muy caliente, fue algo espectacular eso”.

Estas declaraciones le provocaron las críticas y reproches por parte de los internautas, que lo tildaron de “grosero” por hablar abiertamente sobre la vida íntima con una expareja.

“¡Qué caballeroso que lo contó todo!”, “Pero ¿no tendrá más cosas de su vida que contar? ¡Ya supérelo, Lupillo!”, “Este tipo no conoce el significado de la palabra caballero”, “¡Qué barbaridad, no debe estar hablando de ella!”, “No es propio de un caballero contar sus intimidades”, “Señor, sea caballero y deje de hablar de ella”, “Las intimidades no se cuentan”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además, el cantante también reveló la razón detrás de su decisión de tatuarse el rostro de la intérprete: “Siempre quise tatuarme a Marilyn Monroe; para mí, ella es la mujer más bella que existió. Pero luego pensé: ‘A ella nunca la besé’”.

