‘Las mujeres estamos más fuertes que nunca’, afirma Belinda

Uno de los atractivos de la saga de Trolls, películas animadas en formato de comedia musical, radica en la calidad de sus elencos y la participación de artistas de renombre tanto en su versión original en inglés como en su versión en español.

Trolls 3: Se armó la banda, que se estrenó esta semana en las salas de cine ticas, no es la excepción. En esta tercera entrega, producida por DreamWorks Animation y basada en los muñecos de la compañía danesa Good Luck Trolls, creados por Thomas Dam, la destacada artista hispanomexicana Belinda asume un papel protagónico, como en las películas anteriores.

La cantante, quien fue nominada en varias ocasiones a los premios Grammy Latino y vendió más de 3 millones de copias de sus álbumes, es una de las artistas con mayores ventas en la historia de México.

El Tiempo de Colombia a Belinda acerca de su personaje como Reina Poppy en Trolls 3: Se armó la banda y su evolución a lo largo de la saga.

- Como artista, ¿qué le ha aportado 'Trolls'?

“¡Muchísimas cosas! Por ejemplo, el tema de la combinación de voces. Me encantan las armonías que se crean en la película. Son armonías mucho más complicadas de lo que uno pensaría, porque son muchas voces en diferentes tonos, en diferentes momentos, y eso es muy complicado de lograr... no es fácil buscar y encontrar la armonía perfecta”.

- ¿En eso fue fundamental el trabajo de Justin Timberlake, como productor musical ejecutivo?

“Obviamente, es un lujo contar con Justin Timberlake como productor de la banda sonora. En Trolls 3: se armó la banda hizo un gran trabajo, un trabajo muy inteligente. Recrear todas estas canciones que son clásicos y hacerlo de esta manera creo que fue brillante”.

- ¿En qué le gustaría parecerse más a la Reina Poppy, su personaje en 'Trolls 3′?

¡Hay tantas cosas que tengo que aprenderle a Poppy! Me encanta la paciencia que tiene con sus seres queridos, aunque a la vez es muy enérgica y siempre con este hype y esta energía tan arriba. También es muy paciente con Ramón (el coprotagonista).

“La realidad es que Ramón también tiene un carácter especial y ella es paciente, entiende, es comprensiva, es amorosa, es detallista. Siempre está pensando en los demás, cree en sus sueños, no se rinde nunca. Tiene todo. Poppy es perfecta. Para muchos puede ser demasiado, pero cuando te acostumbras a ella, no la puedes soltar. Cuando termino de hacer las películas en las que interpreto a Poppy, me entristezco. No quiero que acabe. La voy a extrañar mucho”.

- Esta es la tercera vez que interpreta a Poppy. ¿Qué siente que ha aprendido en estos años?

“Creo que he aprendido mucho. He aprendido, por ejemplo, a convivir con su energía, porque la mía es mucho más relajada. Soy muy pausada al hablar y Poppy siempre está acelerada. Ella habla antes de pensar, sabe lo que quiere, sabe todo, sabe cómo controlar la situación. Si algo se le escapa de las manos, en cuestión de segundos vuelve a tener un plan. Es muy inteligente, espontánea. Ella me ha enseñado mucho y me encanta convivir con ella y aprender porque, debo decirlo, todos los días le aprendo algo nuevo”.

- ¿En qué lugar se encontraba cuando le ofrecieron hacer la primera entrega de 'Trolls' y en qué lugar siente que se encuentra ahora?

“Pues hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian nunca, y eso me doy cuenta conforme va pasando el tiempo. En ciertos aspectos uno va madurando, va creciendo, va mejorando, va modificando, pero hay cosas que nunca cambian y lo que nunca va a cambiar es mi reacción y mi cara cada vez que me dicen que regresa Poppy. Me acuerdo la primera vez que me enseñaron la película, la primera vez que leímos el guion, que me la presentaron y mi reacción fue una sorpresa y esta última vez es la misma. Y creo que en ese aspecto mi relación con Poppy siempre fue mágica desde el primer momento en que la conocí. Ya sé que suena muy cursi, pero es real”.

- Desde muy pequeña estuvo expuesta y, siendo mujer, estuvo más expuesta aún. Hacer la voz de Poppy le da la posibilidad de expresarse sin tanta exposición. ¿Se siente más libre detrás de un personaje?

“Pues sí y no, porque al final, obviamente, Poppy soy yo y estamos unidas, estamos conectadas en todos los sentidos. Y para que un personaje como Poppy llegue al corazón del público, tienes que estar tan expuesto como yo lo podría estar frente a una cámara, porque sin esa vulnerabilidad y sin esa exposición y sin esa transparencia, no transmitirías. Creo que todos los artistas debemos ser lo más transparentes posibles al interpretar una canción, al dar una entrevista o al tomarnos alguna foto”.

- Pero hacer la voz de un personaje de animación es casi como usar vestuario para una producción con personajes reales...

“Obviamente, existen los filtros, obviamente, existe el maquillaje, obviamente, te arreglas, pero a través de los ojos puedes ver el corazón de las personas... suena a cliché, pero los ojos son la ventana del alma. Y creo que Poppy tiene tanta transparencia que es imposible no verla tal cual es. Y pues espero que el público que me conoce, que me quiere, que ha seguido mi carrera, que ha crecido durante mucho tiempo a mi lado, sepa que mi corazón es tan transparente como el de Poppy o cualquier ser humano en el mundo”.

- ¿Cómo describiría este momento de su vida y este momento de su carrera?

“Pues en este momento estoy muy enfocada en mi carrera, esa es mi prioridad. Para mí, lo más importante es alcanzar los sueños y todas las cosas que quiero hacer en tan poquito tiempo. Ahora está Trolls en cines. Hice una serie que sale el próximo año que está espectacular. También hay música nueva. Acabo de firmar con una disquera, entonces estoy muy emocionada porque estoy en el estudio. Estoy terminando de hacer canciones, canciones que van a sorprender porque no tienen nada que ver con lo que he hecho en el pasado”.

- ¿Se desmarcaría del pop-rock?

“Yo sé que muchos fans quieren escuchar a la Belinda de Utopía, que era una versión un poco más rockera y esa versión también va a existir, pero también obviamente una Belinda muy evolucionada, con diferentes sonidos. Así que va a haber como esta mezcla de géneros que me tiene muy emocionada porque siempre me ha gustado jugar con eso”.

- ¿No teme que al cambiar de género musical no la reciban igual sus seguidores?

“No me da miedo meterme en diferentes géneros y eso tiene mucho que ver también con lo que me ha enseñado Poppy, porque Poppy también puede cantar una balada y puede cantar una canción más rockera y puede cantar una canción más pop y hasta urbana”.

- ¿Siente que evolucionó el rol de las mujeres en el mundo de la música, que estamos mejor posicionadas que antes?

“¡Definitivamente! ¡Por supuesto que sí! Creo que en este momento las mujeres estamos más fuertes que nunca para poder hablar, expresarnos sin tener miedo a ser juzgadas. Yo en lo personal siempre he sido muy hermética con muchas cosas y lo he hecho por cuidarme. Hoy muchas cosas han cambiado gracias a otras compañeras que me han abierto las puertas en cuanto a su manera de ser y su manera de contestar y de tener una seguridad admirable”.

- ¿Le afecta mucho las críticas o lo que le puedan decir negativo en redes sociales?

“Hoy, ya no me importa que alguien me ponga un comentario misógino en mi Instagram. Antes me lo tomaba personal y estaba dos días pensando: “¿Por qué esta persona dijo eso? ¿Por qué? ¿Qué hice?”. Y ahora, nada. Ahora veo y les escriben a tantas personas tantas cosas tan espantosas y entiendo que no es personal, que hay un problema en el mundo. No es contra mí. Así que obviamente estoy agradecida con tantas mujeres que han tenido la fuerza, la valentía, la personalidad de enfrentarse a todo eso. Es increíble. Y, volviendo a Poppy, ella tiene eso... ella se enfrenta a todo, sin miedo”.

