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Bélgica elige el mejor mullet de Europa: conozca el estilo que domina este peculiar torneo

El certamen internacional premió la originalidad y los valores de los participantes que lucen el particular estilo de cabello corto adelante y largo atrás

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Por AFP
A man poses as he takes part in the annual European Mullet Cup in Audregnies, southern Belgium, on May 23, 2026. This year's European championship is the fourth to be held since a group of enthusiasts in Belgian borrowed the idea of a staging a competition from Australia. Wannabe champions for this edition had come from as far a field as France, Spain and England. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Bélgica celebró la cuarta edición del torneo de mullet. El dúo BesaMulet ganó el título absoluto en un evento que exalta la libertad y la tolerancia. (JOHN THYS/AFP)







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