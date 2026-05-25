Bélgica elige el mejor mullet de Europa: conozca el estilo que domina este peculiar torneo

Bélgica celebró la cuarta edición del torneo de mullet. El dúo BesaMulet ganó el título absoluto en un evento que exalta la libertad y la tolerancia.

Cientos de personas con estilos particulares se citaron este fin de semana en el sur de Bélgica. El motivo fue el Campeonato Europeo del Mullet. Esta actividad anual rinde tributo a un estilo de cabello que fue muy criticado en el pasado.

El peinado se basa en el lema de ser serio por delante y festivo por detrás. La forma del corte une un flequillo con laterales cortos. En la nuca destaca una melena larga.

Esta tendencia marcó la década de 1980. El estilo perdió fuerza con los años. Sin embargo, recuperó popularidad recientemente. Ahora es el centro de certámenes internacionales en territorio belga.

La organización del evento estuvo a cargo de un grupo de belgas apasionados por esta estética. Esta fue la cuarta edición del torneo. Los fundadores aplicaron una idea similar a la de un concurso realizado en Australia.

El certamen reunió a ciudadanos de Inglaterra, España y Francia. Para estos asistentes, el estilo representa un verdadero modo de vida. El portavoz David Hubert, apodado Edgar Funkel, explicó que el corte simboliza la apertura hacia los demás y la aventura.

Los aspirantes al título completaron un cuestionario con datos personales. La jueza Lolita Demoustiez, de 39 años, indicó que el jurado busca elegir a una persona maravillosa. Demoustiez señaló que el ganador debe reflejar valores como la amabilidad, la tolerancia y la libertad propia.

Christine, una participante de 60 años, manifestó que el cambio de imagen le permitió superar una etapa compleja. Ella aseguró que se siente genial con su apariencia actual.

El jurado seleccionó a 50 finalistas. Los elegidos desfilaron ante una multitud. El público presente celebró cada una de las presentaciones.

La competencia entregó premios en distintas divisiones. Entre estas destacaron el mullet tradicional, el junior, el veterano y el inusual.

Berenice, de 44 años, y Samuel, de 46, obtuvieron el triunfo máximo. La pareja es conocida por sus seguidores con el nombre de BesaMulet. Ellos son los campeones absolutos del año 2026.