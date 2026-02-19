Ciencia

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Conozca la frecuencia ideal según su tipo de pelo

Especialistas detallan la frecuencia de lavado ideal según la producción de sebo y el tipo de cabello

Por El Universal / México / GDA
Dermatólogos recomiendan lavar el cabello entre 2 y 3 veces por semana, aunque varía según si es graso, seco, lacio o crespo.
Dermatólogos recomiendan lavar el cabello entre 2 y 3 veces por semana, aunque varía según si es graso, seco, lacio o crespo. (Canva/Canva)







