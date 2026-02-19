¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Conozca la frecuencia ideal según su tipo de pelo

Dermatólogos recomiendan lavar el cabello entre 2 y 3 veces por semana, aunque varía según si es graso, seco, lacio o crespo.

El lavado del cabello genera dudas frecuentes sobre su periodicidad. No existe una regla universal. La frecuencia depende del tipo de pelo, la producción de sebo, el clima y la actividad física. La ciencia y especialistas en dermatología ofrecen pautas claras para mantener una adecuada higiene capilar.

¿Cuántas veces a la semana se debe lavar el cabello?

La limpieza capilar permite eliminar exceso de sebo, sudor, células muertas y residuos de productos como gel, spray o mousse. Sin embargo, la frecuencia varía según cada persona.

En el ámbito de la belleza surgieron mitos. Uno de ellos señala que lavar el cabello pocas veces por semana implica mala higiene. Especialistas indican que esta afirmación no es correcta. La periodicidad responde a factores individuales.

Dermatólogos recomiendan lavar el cabello de 2 a 3 veces por semana en personas con cuero cabelludo normal, es decir, ni muy seco ni muy graso.

Un estudio del Instituto Quirúrgico Capilar indicó que el cabello graso requiere lavado diario para remover el exceso de sebo. El cabello seco necesita menor frecuencia porque sus aceites naturales brindan protección e hidratación.

Los expertos advierten que el lavado excesivo puede alterar el pH del cuero cabelludo y resecar las hebras. Por ello recomiendan elegir productos acordes al tipo de cabello.

¿Cómo identificar su tipo de cabello?

La revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica explicó que cada tipo de cabello presenta necesidades específicas. Estas características determinan la frecuencia de lavado.

Cabello lacio

Tiende a acumular más grasa porque los aceites naturales se distribuyen con facilidad desde la raíz hasta las puntas. Se recomienda lavado diario. Requiere un champú ligero y evitar fricción intensa para prevenir ruptura de fibras.

Cabello ondulado

Presenta estructura intermedia y cuero cabelludo mixto. La frecuencia ideal es de 2 a 3 veces por semana. Necesita acondicionadores ligeros y no es compatible con champús oleosos.

Cabello rizado

Suele ser más seco. Los aceites naturales avanzan con dificultad a lo largo del tallo capilar. Se recomienda lavado cada 3 o 4 días. Requiere champú sin sulfatos y acondicionadores humectantes.

Cabello crespo

Es el más seco y frágil. El lavado puede realizarse 1 vez por semana. Necesita productos altamente hidratantes como mascarillas para conservar elasticidad y evitar ruptura.

Factores como el estrés, la alimentación y algunas condiciones médicas influyen en la salud capilar. Ante dudas específicas, especialistas recomiendan consultar a un profesional para definir la rutina adecuada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.