Ni a diario ni cada semana: la ciencia revela cada cuánto conviene lavarse el cabello

El lavado del cabello no sigue una regla fija. La ciencia recomienda ajustar la frecuencia según el tipo de pelo y las señales del cuero cabelludo.

La frecuencia ideal de lavado del cabello depende del tipo de pelo, del cuero cabelludo y de factores ambientales, según criterios dermatológicos.

El lavado del cabello forma parte de las rutinas de higiene más variables. No existe una norma única. La salud capilar responde a un equilibrio personal entre limpieza, hidratación y conservación de los aceites naturales.

La producción de sebo, el clima y el nivel de actividad física influyen de forma directa en la necesidad de lavado. Cada cuero cabelludo reacciona de manera distinta ante el sudor, la contaminación y la humedad.

Los especialistas señalan que la clave no radica en cumplir un calendario estricto. El punto central consiste en observar la respuesta del cuero cabelludo frente a su entorno y sus propias características.

Guía de lavado según el tipo de cabello

La dermatología establece pautas generales basadas en la actividad de las glándulas sebáceas y en la estructura del pelo. La dermatóloga Elisabet Jubert explicó en el blog Dermatología Girona que la frecuencia varía de forma significativa.

El cabello seco o rizado requiere menos lavados. La grasa natural no se distribuye con facilidad por la fibra capilar. Un lavado cada 4 a 7 días resulta suficiente. El uso de mascarillas hidratantes y champús nutritivos ayuda a prevenir la resequedad.

El cabello graso presenta una producción elevada de sebo. El aspecto pesado aparece en poco tiempo. En estos casos, el lavado cada 1 o 2 días permite mantener la limpieza. Se recomienda el uso de productos específicos que limpien sin estimular un exceso de grasa.

El cabello normal mantiene un equilibrio natural. Un lavado cada 2 o 3 días suele conservar su apariencia saludable. Los champús suaves eliminan la suciedad sin dañar la protección natural del pelo.

Factores que modifican la frecuencia de lavado

Existen condiciones que obligan a ajustar la rutina. El ejercicio intenso incrementa la sudoración. Los ambientes con alta contaminación o humedad también influyen. En estas situaciones, un cabello normal puede necesitar lavados más frecuentes.

Algunas técnicas ganaron popularidad en ciertos tipos de pelo. El co-wash, que consiste en lavar solo con acondicionador, se utiliza en cabellos muy secos o de tipo afro. Este método mantiene la hidratación y la manejabilidad entre lavados con champú.

La salud capilar se refleja en un cuero cabelludo sin irritaciones y en un cabello con brillo natural. El exceso de grasa indica necesidad de limpieza. La opacidad y la fragilidad sugieren lavados demasiado frecuentes. Ajustar la rutina a las señales del cuerpo resulta la estrategia más efectiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.