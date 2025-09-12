Beéle en Costa Rica: esto es todo lo que tiene que saber si va al concierto

Beéle regresa a Costa Rica para presentarse en concierto ante sus fans. En esta ocasión es Parque Viva el recinto que lo recibirá.

Sí, en los últimos días el colombiano Beéle se ha enfrentado a fuertes críticas y señalamientos, totalmente fuera del ámbito musical. La tormenta mediática sobre su figura ha sido fuerte, pero nada de eso le ha quitado el ímpetu de llegar a Costa Rica y cantarle a sus fans ticos en concierto.

Dejando atrás polémicas familiares y filtraciones íntimas, en este momento Beéle está enfocado en el espectáculo que presentará en Parque Viva, este sábado 13 de setiembre.

Beéle llegará al país con éxitos como La plena, No tiene sentido, Top diésel y Mi refe, de su último disco de estudio.

Detalles del concierto de Beéle en Costa Rica

Para quienes asistan al concierto de Beéle en Parque Viva, estos detalles son de interés.

Primero, la producción anunció que las puertas del recinto estarán abiertas para el ingreso del público de 2 a 8:30 p. m. El show será en el Anfiteatro Coca-Cola, y el acceso al lugar será habilitado a partir de las 4 p. m. Los asistentes deberán de presentar su entrada física o digital en la entrada y un documento de identidad original y en buen estado.

El colombiano estará en escena a las 8 p. m. A las 10 p. m. habrá un after party exclusivo para mayores de 18 años.

En Parque Viva hay venta de bebidas y comidas. Cabe destacar que el pago será únicamente con tarjeta de crédito o débito.

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4.

El cantante colombiano Beéle ya había dado conciertos en Costa Rica en escenarios del Festival Picnic y en el Costa Rica Flow Fest. (Archivo)

El recinto cuenta con parqueo propio, y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses Tuasa en San José (terminal ubicada al costado norte del Parque La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarros o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.