Bad Bunny sufre caída en su primer concierto en México; ¡vea el video del incidente!

La caída ocurrió mientras el intérprete se encontraba sobre el techo de La Casita

Por Fátima Jiménez
Bad BUnny
Bad Bunny se resbaló en el techo de La Casita en su primer concierto en México, la noche del miércoles. (LN con captura de pantalla )







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

