Bad Bunny sufre caída en su primer concierto en México; ¡vea el video del incidente!

Bad Bunny se resbaló en el techo de La Casita en su primer concierto en México, la noche del miércoles.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sufrió una caída durante su primer concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El incidente ocurrió el miércoles 10 de diciembre, mientras el intérprete de música urbana se encontraba sobre el techo de La Casita, su segundo escenario, durante la interpretación del tema Efecto, en el Estadio GNP Seguros.

En determinado momento, Bad Bunny caminó hacia una de las esquinas del techo para interactuar con el público, pero perdió el equilibrio y cayó, aparentemente porque el suelo estaba resbaloso en esa zona.

El artista cayó sentado y no sufrió ninguna lesión. Tras el percance, simplemente volvió la mirada al suelo, rió, se levantó y continuó la presentación como si nada hubiera pasado, mientras era ovacionado por el público.

Los videos del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fanáticos elogiaron su profesionalismo y la capacidad de continuar el espectáculo pese al incidente.

“Demostró que no hace playback”. “Espero que estés bien Benito”. “Se cayó, pero siguió con toda la actitud”. “Amo que lo tomó con humor”, fueron algunos de los comentarios.

La gira mundial del Conejo Malo abarca conciertos en Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa. Hasta el momento, el boricua se ha presentado con este tour en República Dominicana, Costa Rica y México.